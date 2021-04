Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","shortLead":"Albert Bourla, az amerikai gyógyszercég vezérigazgatója úgy véli, a készítmény a vírusvariánsok is ellen működhet.","id":"20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d36ec3-f401-47d0-887e-a55e50a65578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_pfizer_koronavirus_gyogyszer_tabletta","timestamp":"2021. április. 28. 08:45","title":"Még idén forgalomba kerülhet a Pfizer koronavírus elleni tablettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő ügyében a pénzügyminiszter segítségét kérte, miközben videózott.","shortLead":"A párbeszédes politikusnak négyhavi fizetésének megfelelő összeget kell befizetnie büntetésként, amiért két szakrendelő...","id":"20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdfd771-fb32-4606-af1e-5a125808cd67","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_tordai_bence_buntetes_kover_laszlo","timestamp":"2021. április. 27. 16:21","title":"Megszavazta Tordai Bence 8,2 milliós büntetését a kormánytöbbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29","c_author":"HVG","category":"360","description":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben bevethető, szerepeltethető. Akár több helyen is lehetünk egyszerre, persze virtuálisan.","shortLead":"Negyed óra alatt bárkiről készít olyan digitális avatárt az Hour One nevű startup, amely aztán bármilyen helyzetben...","id":"202114_egyre_tobben_vagyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4b9020-a54d-4c0f-90b6-6ace8c858f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39781e4-1f55-4455-a0e4-64144d30b633","keywords":null,"link":"/360/202114_egyre_tobben_vagyok","timestamp":"2021. április. 28. 19:00","title":"Tiszta sci-fi: mesterséges alteregókat kínál egy startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden felelősséget az egyes intézmények vállára helyezett.","shortLead":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden...","id":"20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867f3e6-1cc8-4e06-9700-420d87957694","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","timestamp":"2021. április. 28. 11:36","title":"„A színháznyitás véletlenül se legyen egy újabb hullám kezdete”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","shortLead":"A kocsit versenypályás bemutatóanyaggal dobták piacra. ","id":"20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3324374-3f70-47b1-bf8f-fbbf7a42b8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e457879d-8b14-4d8d-beaf-748c55da7a52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_Hyundai_Kona_N_sport_crossover","timestamp":"2021. április. 27. 11:31","title":"Itt a Hyundai első sportos SUV-ja a 280 lóerős Kona N ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","shortLead":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","id":"20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7175a09-abfb-47c8-9cb8-0f63b59ce5c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","timestamp":"2021. április. 27. 12:30","title":"A nők felépülése teljesebb a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint ekkora deficit indokolatlan, sőt veszélyes lehet, a kormány a féktelen pénzszórással túlfűtheti a gazdaságot.","shortLead":"A kormány 2022-re is hatalmas, a GDP 5,9 százalékára rúgó hiányt tervez. A Költségvetési Tanács és a jegybank szerint...","id":"20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3444fa-0a45-4a8d-b282-115d4d28f316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_koltsegvetes_allamadossag_valasztasok_2022","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"A jegybank és a Költségvetési Tanács kifogásolják a kormány pénzszóró választási költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]