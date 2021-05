Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák, süllyesztett színház, a rakodórámpán vendéglők és a tetőre függesztett futókör is. Imádni fogják a kínaiak.","shortLead":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák...","id":"202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d22657-0cbd-4585-b9b1-090917f4b1cf","keywords":null,"link":"/360/202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","timestamp":"2021. május. 06. 15:00","title":"Száz éve is grandiózus beruházás helyszíne volt a leendő Fudan Egyetem és a Diákváros területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés semmibe veszi az uniós elveket, így igen hálás az EU-nak, hogy mégis önti hozzá a pénzt. A Morawiecki-kormány pedig azt csinál a milliárdokkal, amit csak akar. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés semmibe veszi az uniós elveket, így igen hálás az EU-nak, hogy mégis...","id":"20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315e3d9-ae30-4e87-bcdc-31b63a86dadc","keywords":null,"link":"/360/20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","timestamp":"2021. május. 06. 07:14","title":"Süddeutsche Zeitung: Az EU-nak le kellett volna állítania az átutalásokat Varsónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely a válságból való gyors kilábalást, ám a felturbózott államadósság komótos csökkentését ígéri.","shortLead":"Pénzeső a klientúrának, aprópénz szociális és oktatási célokra – derül ki az aktualizált konvergenciaprogramból, amely...","id":"20210504_Szep_remenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85ed6c0-e54c-475d-9cb1-e71dcad29cc7","keywords":null,"link":"/360/20210504_Szep_remenyek","timestamp":"2021. május. 05. 13:00","title":"A választásokig szórja a pénzt a kormány, utána jöhet a szigor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Adománnyal segítenének a gyártók a NOB-nak, hogy meg lehessen tartani az olimpiát.","shortLead":"Adománnyal segítenének a gyártók a NOB-nak, hogy meg lehessen tartani az olimpiát.","id":"20210506_Vakcinak_Pfizer_BioNTech_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c94f58-3f90-48a5-8c33-8ff36c3894e0","keywords":null,"link":"/sport/20210506_Vakcinak_Pfizer_BioNTech_olimpia","timestamp":"2021. május. 06. 17:35","title":"Vakcinákat ajánlott fel a Pfizer és a BioNTech az olimpia résztvevőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli...","id":"20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec580ea6-2971-4eee-8b64-eecfe4d47ad1","keywords":null,"link":"/360/20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","timestamp":"2021. május. 06. 07:59","title":"Radar360: Orbán a \"szabadságért harcol\", az EU a kínaiakat blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","shortLead":"A 2021-es jogállamisági jelentésében közreműködik Magyar György ügyvéd négy éve az Európai Bizottságnál dolgozó fia is.","id":"20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d31f36-db9f-4531-8d09-76daf5dd8408","keywords":null,"link":"/eurologus/20210505_Elfogultsaggal_vadolja_Deutsch_Tamas_az_Europai_Bizottsag_munkatarsat","timestamp":"2021. május. 05. 16:45","title":"Elfogultsággal vádolja Deutsch Tamás az Európai Bizottság munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc2850e-3efa-4437-82d3-09ef8932af5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f9353-029d-4cdc-b1c6-88ba9171a772","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_Marabu_Feknyuz_Mire_jo_a_vakcinaigazolvany","timestamp":"2021. május. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mire jó a vakcinaigazolvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]