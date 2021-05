Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","shortLead":"A legtöbb bejelentést a fővárosból és Pest megyéből kapták a tűzoltók szerdán.","id":"20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be857850-fb6d-433b-9e78-2055cfb03de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054cf4c5-9795-44a8-938b-ed1cd0cd00a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_katasztrofavedelem_tuzoltok_viharos_szel_karok","timestamp":"2021. május. 06. 08:26","title":"Villamosra is döntött fát a viharos szél Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban, ahhoz viszont sokkal mélyebbre kell menni, hogy a fiatalokból aktív politikai generáció váljon.","shortLead":"Az Egyensúly Intézet szerint az e-demokrácia lehet a kulcs a formális politika kiüresedése ellen folytatott harcban...","id":"20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997d18df-45a9-40ef-b34f-1138d6883a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5430750-149b-48bc-aeb2-fd6e6066bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Digitalizalt_reszvetel_alacsonyabb_valasztokorhatar_es_korszeru_allampolgari_neveles_lehet_a_demokracia_megujitasanak_kozeppontjaban","timestamp":"2021. május. 07. 06:40","title":"Egyensúly Intézet: Legyen elektronikus szavazás, a 16 évesek is válasszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d75c315-8fff-43a2-929f-15d51f420a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szigeten nem járnak majd autók, viszont tíz perc alatt elérhető lesz valamelyik nemzetközi repülőtér. A sziget teljesen öko, mert a Föld melegéből nyeri az energiát, és önellátó, például a halászat révén.","shortLead":"A szigeten nem járnak majd autók, viszont tíz perc alatt elérhető lesz valamelyik nemzetközi repülőtér. A sziget...","id":"202118_helsinkitallinn_gyorsvasut_mini_dubai_eszakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d75c315-8fff-43a2-929f-15d51f420a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfb6f59-e7c7-4e01-aa0f-08418ac11f22","keywords":null,"link":"/360/202118_helsinkitallinn_gyorsvasut_mini_dubai_eszakon","timestamp":"2021. május. 07. 12:00","title":"2040-re megépülhet a mini Dubaj északon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","shortLead":"Visszakerültek a plüssjátékok a mentőkbe.","id":"20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61ab561-22f9-455f-bfd2-8a587caed488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c99f5-cebf-4260-bcc8-4b68cb2c2c83","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Nyunyoka_mentoszolgalat_gyermekrohamkocsi","timestamp":"2021. május. 06. 16:37","title":"Tele van nyunyókákkal a mentőszolgálat gyermekrohamkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53e87d6-d31c-45cf-97c0-1d384991bc6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi alkoholt lopott a cibakházi kft.-től, de eközben a közösségi oldalra is belépett.","shortLead":"A 22 éves férfi alkoholt lopott a cibakházi kft.-től, de eközben a közösségi oldalra is belépett.","id":"20210507_betores_iroda_szamitogep_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53e87d6-d31c-45cf-97c0-1d384991bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f39f6f-24f0-428d-8431-8db35e9c940f","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_betores_iroda_szamitogep_facebook","timestamp":"2021. május. 07. 05:45","title":"Betört egy irodába, majd egy órán át facebookozott a tolvaj az ott talált számítógépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem keserű pirulát csinálni, és gyára fő termékei között volt a Coca-Cola egyik alapanyaga, a penicillin és a merevedési zavarok elleni legismertebb szer is.","shortLead":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem...","id":"20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce4691-e41c-48db-bacc-f6b5af994a66","keywords":null,"link":"/360/20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","timestamp":"2021. május. 06. 14:00","title":"Bélférgesség elleni szerrel kezdte Charles Pfizer, „a vakcinák Mercedesének” névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","shortLead":"Megérkeztek az első információk az idei középszintű és az emelt angolérettségiről.","id":"20210506_angolerettsegi_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba4b5c4-a3ed-462b-81fa-e38ac7315578","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_angolerettsegi_2021","timestamp":"2021. május. 06. 10:15","title":"A szaktanár szerint nem nehéz az idei angolérettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]