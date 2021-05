Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből?","shortLead":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre...","id":"20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf525b-e7bb-4882-923d-8df58f687b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel 5 millió dollárért.","shortLead":"Rövid időn belül kétszer is tulajdonost váltott a hollywoodi Vajna-villa, először ingyen, aztán a becslés szerint közel...","id":"20210506_andy_vajna_haz_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2897da2-620e-4aa0-a0b0-295ccfa48b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c8bd4-aa95-490d-bada-5fab2e6b2fdb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_andy_vajna_haz_eladas","timestamp":"2021. május. 06. 17:53","title":"Tulajdonosi hátterét titkoló delaware-i cég vette meg Andy Vajna egykori villáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket egy alkalmazás.","shortLead":"A legfrissebb adatok szerint az iOS 14.5-ös verziót használók elsöprő többsége nem akarja, hogy nyomon kövesse őket...","id":"20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4eea63-0e2a-4a9e-8bc6-8ebc6408ca49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_apple_facebook_ios_14_5_frissites_adatvedelem_app_tracking_transparency","timestamp":"2021. május. 07. 18:03","title":"Bejött az Apple húzása, és ez nagyon rossz hír a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","shortLead":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","id":"20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60895459-435a-4460-b120-e6d26e22dc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","timestamp":"2021. május. 07. 11:39","title":"Így lát kamerák nélkül is egy csúcstechnológiás önvezető rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének kártérítést kell fizetnie áldozatának.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének...","id":"20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75bd032-dec8-4b89-8643-25a25c6a10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","timestamp":"2021. május. 07. 13:55","title":"Telex: Végrehajtók foglalták le a lúgos orvos családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","shortLead":"De az ország kereskedelmi minisztere szerint \"még sok minden változhat\".","id":"20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f33da0-98fc-4b2c-88b9-ddf09ea78f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_ausztralia_hatar_koronavirus","timestamp":"2021. május. 07. 06:16","title":"Ausztrália akár 2022 végéig is zárva tarthatja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","shortLead":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","id":"20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a5c97f-189a-48a4-8391-e95268c8bf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","timestamp":"2021. május. 07. 21:09","title":"180 ezer szárnyast ölnek meg Erdélyben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]