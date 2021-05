Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","shortLead":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","id":"20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b62cf8-88ae-4a3d-9ae2-f286dbaad846","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","timestamp":"2021. május. 08. 18:32","title":"Igazi különlegesség: bemutatják Az arany ember legkorábbi filmváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","shortLead":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","id":"20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11231467-a986-4e60-9ce3-3da571f2870e","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","timestamp":"2021. május. 07. 11:12","title":"Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","shortLead":"Új vezetést választott a Dunaferr, módosították az alapszabályt is - vagy nem...","id":"20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d2a712-6ea4-4eb1-9f04-63f2ec5f63cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210506_Vezetes_Dunaferr_alapszabaly_parkolo_kozgyules","timestamp":"2021. május. 06. 21:06","title":"A parkolóban tartották meg a Dunaferr közgyűlését, és az sem biztos, hogy érvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","shortLead":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","id":"20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed5a580-858c-49d3-b730-7021d433eeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","timestamp":"2021. május. 07. 12:55","title":"Majtényi László is csatlakozik az ATV elleni bojkotthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ca943e-0ebb-4389-b50c-d691056fdd66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatkínzással vádolt férfi gombostűket, patkánymérget és szögeket tett a kutya ételébe.","shortLead":"Az állatkínzással vádolt férfi gombostűket, patkánymérget és szögeket tett a kutya ételébe.","id":"20210507_Mergezes_szomszed_kutya_pecsi_ferfi__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ca943e-0ebb-4389-b50c-d691056fdd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e4500-a75f-42d4-aa95-69a7d08da254","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Mergezes_szomszed_kutya_pecsi_ferfi__video","timestamp":"2021. május. 07. 19:51","title":"Éveken át mérgezte szomszédja kutyáját egy pécsi férfi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos videót.","shortLead":"Az egyik torrentoldal a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatos tanácsokat ad, előcitálva egy igencsak ellentmondásos...","id":"20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3210c2c-9e71-45a7-9dd4-423039236286","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_covid_koronavirus_vakcina_torrent","timestamp":"2021. május. 07. 09:03","title":"Miért ne a torrenten keressünk infót az oltásokról? Íme egy remek példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","shortLead":"Ez az eddigi legnagyobb szállítmány.","id":"20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f8e1cf-8d6f-458f-abb2-bfd254acf5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_12_millio_Sinopharmvakcina_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2021. május. 08. 08:05","title":"1,2 millió Sinopharm-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és népszerűségének okát is.","shortLead":"Portrét írt a főpolgármesterről az Economist, amelyben elemzi Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti esélyeit és...","id":"20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895fce69-9c8c-4067-b7c5-b82848ce799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcea06d-9ee5-47e5-b024-7649e305e3a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_karacsony_gergely_economist_portre_orban_viktor","timestamp":"2021. május. 07. 12:45","title":"Karácsony lekövérezte Orbánt, aztán bocsánatot kért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]