Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV megkeresésére.\r

","shortLead":"Székesfehérvárt vezető Cser-Palkovics András és a Kaposvárt irányító Szita Károly is így nyilatkozott az ATV...","id":"20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599e74b0-04b1-4591-852d-1cbff514c7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ab5a4e-9c76-4089-be12-0e9d32cc067a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_fideszes_polgarmesterek_ingyenes_parkolas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 09. 13:36","title":"Fideszes polgármesterek is véget vetnének az ingyenes parkolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","shortLead":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","id":"20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880735f-9697-4a78-a856-732d52c16d32","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","timestamp":"2021. május. 08. 20:49","title":"Olyan jól sikerült a járvány alatti távoktatás New Yorkban, hogy ezután télen nem lehet hószünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnokságának tájékoztatása szerint mindannyian a tököli rabkórházban. Csakhogy a hvg.hu információja szerint az áldozatok között van a 2008-as pécsi kézigránátos gyilkosság miatt elítélt egyik férfi is, aki néhány éve azzal került be a hírekbe, hogy a sopronkőhidai fegyházban illegálisan készített videóit tette fel a netre. Két, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy ő nem Tökölön, hanem egy budapesti kórházban halt meg. Ez úgy lehetséges, hogy amikor már beteg volt, büntetése félbeszakítását engedélyezte a börtön parancsnoka. Éppen ezért szerettük volna megtudni, hogy egészségügyi okokból hány büntetés-félbeszakítást engedélyeztek idén a börtönökben, ám ezt az adatot a BVOP nem árulja el.","shortLead":"Hivatalosan eddig tizenhárom fogvatartott halt meg koronavírus miatt a hazai börtönökben, a Büntetés-Végrehajtás...","id":"20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c160f1fd-d21f-47cb-86cb-11d4a997b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4a70c-9f0c-4c77-82d5-a41be0946527","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_Koronavirusban_halt_meg_a_sopronkohidai_fegyhazbol_videozo_rab","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Covid a magyar börtönökben: Koronavírusban halt meg a sopronkőhidai fegyházból videózó rab is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor London lehet a befutó érte. ","shortLead":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor...","id":"20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218da05-f055-4a6a-8dac-e4d61b0422fd","keywords":null,"link":"/sport/20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 13:11","title":"Ismét elbukhatja a Bajnokok Ligája döntőjét Isztambul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","shortLead":"Miközben az egri önkormányzatot 825 millió forinttal kompenzálták.","id":"20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0bb09-23a4-41cc-9d0b-297f1633dc29","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_meszaros_lorinc_eger_hotel_felujitas","timestamp":"2021. május. 10. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc egri hotele 2,8 milliárdos támogatást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból indult el.","shortLead":"A függetlenek közül a legtöbb szavazatra Niko Omilana tett szert a polgármesterválasztáson, pedig eleve csak poénból...","id":"20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c25b93-df63-44e4-b43a-b875a5e021a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bd12d3-b3cd-423e-a2d0-612617b58fa0","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Megnyerte_az_egyeb_kategoriat_a_botranyhos_viccjelolt_a_londoni_valasztason","timestamp":"2021. május. 09. 14:55","title":"Megnyerte az „egyéb” kategóriát a botrányhős viccjelölt a londoni választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","shortLead":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68423636-4479-4f85-8211-ed463c07733e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","shortLead":"Már eddig is szabadult volna tőle, de a közönség mindig hallani akarja. ","id":"20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa283aa-80e9-4501-9e49-afdd449f1446","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Van_egy_dal_amit_Elton_John_soha_tobbe_nem_akar_elenekelni_a_turneja_utan","timestamp":"2021. május. 09. 14:37","title":"Van egy dal, amit Elton John soha többé nem akar elénekelni a turnéja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]