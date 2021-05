Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","id":"20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224c876c-cea4-48bb-b0ac-8ddef92c6b1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_mennyire_ved_bill_gates_valas_e171_karos_rakkelto_messenger_uj_funkciok","timestamp":"2021. május. 09. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, valójában mennyire véd az első dózis Pfizer és AstraZeneca oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","shortLead":"A Lovetris egy korábbi kísérlet kifordítása, amiben tényleg csak a játékoson múlik, hogy mikor vet véget a játéknak.","id":"20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a32861ee-cd62-4e29-9860-062426df202f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7772c4-0cd6-43b9-8931-ec9e45937fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_tetris_bongeszos_jatek_lovetris","timestamp":"2021. május. 10. 19:03","title":"Elkészült a világ legjobb Tetrisze, mindig a legjobb alakzat jön benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]