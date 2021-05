Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát felvezető második videójában Debrecenből jelentkezett be. Aztán el is tűnt a videó.","shortLead":"Szinte csak minden második szavát lehetett érteni Karácsony Gergelynek, amikor a miniszterelnök-jelölti kampányát...","id":"20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e185b6f5-c0d4-4eb0-a457-cdd716ac3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691f00bd-955c-4fc9-a2cd-b836d7ccecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Akadozva_ment_Karacsony_Gergely_debreceni_bejelentkezese","timestamp":"2021. május. 15. 11:11","title":"Akadozva ment le Karácsony Gergely debreceni bejelentkezése, alig lehetett érteni belőle valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","shortLead":"Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars.","id":"20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55e4fe4-9d45-4301-9248-b0d2ddd5fde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a259ee-b6cb-4f73-b83e-daebb3b071ce","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Visszater_a_TV2_egyik_legnepszerubb_showmusora","timestamp":"2021. május. 16. 09:42","title":"Visszatér a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.","shortLead":"Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium...","id":"20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08955a-8898-4bfe-9fc1-d21f3933066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aac717-4b24-4b95-b005-8187c41eb90e","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Ujabb_irodahazat_rombolt_le_az_izraeli_hadsereg_az_AP_helyi_irodaja_is_ott_volt","timestamp":"2021. május. 15. 16:33","title":"Újabb irodaházat rombolt le az izraeli hadsereg, az AP helyi irodája is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210516_A_fiatalok_tobb_mint_fele_sporol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8210b5ed-16a3-4a48-9a6e-bceb3d93728e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_fiatalok_tobb_mint_fele_sporol","timestamp":"2021. május. 16. 11:37","title":"A fiatalok több mint fele spórol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b40782d-988c-434a-8300-1f5d0b67013a","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Már a kapuk előtt látják a szélsőjobboldali Marine Le Pent az egy év múlva esedékes elnökválasztásra készülő, erős feszültségekkel terhelt Franciaországban.","shortLead":"Már a kapuk előtt látják a szélsőjobboldali Marine Le Pent az egy év múlva esedékes elnökválasztásra készülő, erős...","id":"202119__le_pen_es_macron__katonas_figyelmeztetes__bevandorlok__fogadas_jobbrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b40782d-988c-434a-8300-1f5d0b67013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3cae0b-413d-4a5a-9349-8c50bfa4eb67","keywords":null,"link":"/360/202119__le_pen_es_macron__katonas_figyelmeztetes__bevandorlok__fogadas_jobbrol","timestamp":"2021. május. 15. 13:30","title":"Macron jobbra sasszézik, és Napóleont is beveti, hogy megállítsa Marine Le Pent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","shortLead":"Több lépcsőben, szigorú szabályok szerint nyitnak a fürdők és a strandok.","id":"20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a35d5950-e309-4017-b7e5-aa6133b7b858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b55686-f68d-42ec-a127-161faa34ef43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_medenceket_a_szaunat_es_a_gozt_kiveve_kotelezo_a_maszk_a_furdok_zart_tereben","timestamp":"2021. május. 16. 18:19","title":"A medencéket, a szaunát és a gőzt kivéve kötelező a maszk a fürdők zárt terében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","shortLead":"Így dőlt meg a magyarázat, hogy meccsre miért lehet járni és koncertre miért nem.","id":"20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f5f97a-0466-430c-8a5d-72d7efa9327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae5444e-341b-4322-9d4c-57c994c282c8","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Mutatjuk_a_szurkolot_aki_szemmel_lathatoan_nem_olvasta_Gulyas_Gergely_nyilatkozatat","timestamp":"2021. május. 16. 16:19","title":"Mutatjuk a szurkolót, aki szemmel láthatóan nem olvasta Gulyás Gergely nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott, ahol az állítólag a keresztény értékrendet védő Vlagyimir Putyint istenítő muszlim hadúr, Ramzan Kadirov elnök terrorizál mindenkit.","shortLead":"Az ellenzékieket megölik, a melegeket megalázzák és terjed a többnejűség az Oroszországhoz tartozó Csecsenföldön. Ott...","id":"202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff305dd-05d6-4b78-aea6-45da78eee142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb8cfe9-43c6-433c-b7fa-a87e026d728d","keywords":null,"link":"/360/202119__kadirov_kalifatusa__putyin_szupersztar__kettos_merce__kaukazusi_kor","timestamp":"2021. május. 16. 16:00","title":"Kalifátust épített fel Csecsenföldön Putyin hű helytartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]