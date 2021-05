Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d","c_author":"HVG","category":"360","description":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","shortLead":" Félszáz alkotás – féltve őrzött kincs – tekinthető meg Pécsen, szeptember végéig.","id":"202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb8afad-638c-45cb-8c9a-eeb3ff44d29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdffdc0-6702-482d-8ebb-cfad482f6d7f","keywords":null,"link":"/360/202119_tarlat__variaciok_a_szines_varoshoz_zomancmuveszeti_kiserletek","timestamp":"2021. május. 17. 16:00","title":"A természetet és a várost köti össze a különleges és látványos zománcművészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára: az okostelefonokat.","shortLead":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára...","id":"20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2267ed-6cd7-479f-91c1-058adc488a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","timestamp":"2021. május. 17. 12:03","title":"Androidos telefonok gyártásába fog a kenyérpirítós vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","shortLead":"A baleset Győrnél történt. A család állapota stabil.","id":"20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4a20d54-4f68-44b2-80c8-8a5bdbacc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710c6f74-acd8-4265-bbc0-6a5fdde19474","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_m1_es_autopalya_gyor_kezilabda_podor_zoltan","timestamp":"2021. május. 18. 12:44","title":"A szombathelyi kézicsapat elnöke és családja ült az autóban, amelyik lezuhant az M1-es autópályáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb támadás készülődik.","shortLead":"Kiberbiztonsági szakemberek figyelmeztetnek, hogy a visszavonulás híre talán csak csel, és a háttérben újabb nagyobb...","id":"20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19412509-bb1d-4b33-880d-02d6781941a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632dcda7-48ce-4e8b-83df-a4e964d6e378","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_darkside_olajvezetek_uzemanyag_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 17. 09:35","title":"Leáll tevékenységével a hackercsoport, amely napokra megbénította az USA egyik üzemanyagvezetékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","shortLead":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","id":"20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a831271-2bec-49bd-9db6-24196a9e5f53","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","timestamp":"2021. május. 16. 20:59","title":"Elverte a jég a Vas megyei Peresznyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","shortLead":"A házelnöktől külön megkérdezte a Jobbik elnöke, hogy nevezheti-e ficsúrnak. Kövér el is vette tőle a szót.



","id":"20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac677e7d-4a0f-457f-aee6-d513d0f1a661","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_jakab_peter_kover_laszlo_ficsurok","timestamp":"2021. május. 17. 15:17","title":"Jakab Péter egy kérdéssel akasztotta ki a parlamentben Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövőre jöhet a magyar vakcina, Izrael és a palesztinok háborúja folytatódik, meghalt Szeremley Huba. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövőre jöhet a magyar vakcina, Izrael és a palesztinok háborúja folytatódik, meghalt Szeremley Huba. Ez a hvg360...","id":"20210517_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb234b3c-9c43-490b-8a40-b4b9e568643c","keywords":null,"link":"/360/20210517_Radar360","timestamp":"2021. május. 17. 08:00","title":"Radar360: Sokba lesz a hazai nyaralás, az osztrákoknak nem jó bármelyik vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló főpolgármester.","shortLead":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló...","id":"20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b22d8-54c6-4d0b-8d2a-33714e6f27f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","timestamp":"2021. május. 16. 21:54","title":"Simicska Lajos miatt szólt be Karácsony Gergelynek a DK-s Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]