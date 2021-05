Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb ismereteket szereztek kutatók arról, milyen ütemben alakult ki a Tejútrendszer és hogyan olvadt egybe egy kulcsfontosságú galaxissal.","shortLead":"Újabb ismereteket szereztek kutatók arról, milyen ütemben alakult ki a Tejútrendszer és hogyan olvadt egybe...","id":"20210518_tejutrendszer_torpegalaxis_gaia_enceladus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23995613-11c1-4686-9987-b25b73c88108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf392b7-16b0-4612-9f63-321ca5ac24f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_tejutrendszer_torpegalaxis_gaia_enceladus","timestamp":"2021. május. 18. 20:03","title":"Törpegalaxissal ütközött a Tejútrendszer 10 milliárd éve, már tudjuk, mi történt pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f06583a-b3f5-485e-b0dc-afdea1e8101b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változóan fogják fel a 99 Mozgalom hvg.hu által megszólaltatott alapítótagjai Karácsony Gergely szövetségének célját: van, aki kertelés nélkül kimondta, hogy ez a mozgalom Budapest főpolgármesterének támogatása miatt van, mások szerint túlmutathat rajta, sőt, vérfrissítést is hozhat a politikába. Alföldi Róbert viszont épp annak örül, hogy politikamentes. Többek közt Hajós András, Jordán Tamás és Bod Péter Ákos is mesélt nekünk arról, miért lépett be a mozgalomba. ","shortLead":"Változóan fogják fel a 99 Mozgalom hvg.hu által megszólaltatott alapítótagjai Karácsony Gergely szövetségének célját...","id":"20210519_99_mozgalom_alapitok_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f06583a-b3f5-485e-b0dc-afdea1e8101b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed980be8-410e-4807-8c31-6723f4114bae","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_99_mozgalom_alapitok_karacsony_gergely","timestamp":"2021. május. 19. 16:40","title":"„Gergő olyan, akit a politika talán nem változtat meg gyökeresen” - Karácsony mozgalmának alapítóival beszéltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is, de még mindig sok a halálos áldozat. Az oltási program újra felpörgött.","shortLead":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és...","id":"20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d814c759-c378-40d9-b3ba-4ba892dbf86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 18. 09:08","title":"64 újabb áldozata van a koronavírusnak, 75 ezren kapták meg hétfőn az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","shortLead":"A betegek nem kaptak orvosi ellátást, illetve csak fájdalomcsillapító gyógyszerekkel látták el őket.","id":"20210518_brazilia_borton_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6cfef4-891a-4498-880c-a865b6653981","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_brazilia_borton_koronavirus","timestamp":"2021. május. 18. 07:51","title":"Százak haltak meg a túlzsúfolt brazil börtönökben a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","shortLead":"Az ausztrál és amerikai kutatók által kifejlesztett terápia célzottan pusztítja el a vírus genetikai állományát.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3dcdfe-153b-4543-b5fa-6dc7ec1f1a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_koronavirus_jarvany_covid19_virusolo_terapia_kutatas","timestamp":"2021. május. 19. 16:28","title":"99 százalékos hatékonysággal távolítja el az egerek tüdejéből a koronavírust egy új vírusölő szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","shortLead":"A testület kimondta: a szerződés nem zárhatja ki, hogy a tulajdonos maga értékesítse az ingatlanát.","id":"20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868924a-9fda-4fcc-882c-9c1647d006d8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_Tisztessegtelen_birosag_orszagos_ingatlankozvetito_szerzodesi_feltetel","timestamp":"2021. május. 19. 16:33","title":"Tisztességtelennek minősítette a bíróság egy országos ingatlanközvetítő szerződési feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének munkálataiban is részt vett. Az utóbbi időben pedig már csak azon dolgozott.","shortLead":"Hugo Barra fogta össze a vállalat virtuális valósággal kapcsolatos fejlesztéseit, de a Facebook első AR-szemüvegének...","id":"20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecb1e17-e0ca-4948-9191-0e5d52b91d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2ea3f9-2936-4b29-a946-4dd020ad275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_hugo_barra_virtualis_valosag_ar_szemuveg","timestamp":"2021. május. 18. 14:03","title":"Távozik Zuckerberg egyik legfontosabb embere a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","shortLead":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","id":"20210519_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bb4afb-abb2-4e02-9904-c30e66207803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2021. május. 19. 08:15","title":"0,6 százalékos nyugdíjemelés jön június 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]