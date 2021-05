Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","shortLead":"A Jogi esetek című műsor egykori vezetője 87 éves volt.","id":"20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c24fd1e-7292-4716-8bef-4e4091cde40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a518e14a-acb0-444d-a46d-56e5093f7351","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Meghalt_dr_Eross_Pal_a_nyolcvanas_evek_televizios_jogasza","timestamp":"2021. május. 23. 19:12","title":"Meghalt dr. Erőss Pál, a nyolcvanas évek televíziós jogásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem valószínű a jaguárok újbóli természetes megjelenése az Egyesült Államokban. Természetvédelmi szervezetek és egyetemi kutatók ezért visszatelepítenék őket az ország délnyugati részébe.","shortLead":"A szakértők szerint az emberi beavatkozás nélkül az élőhelyek megszűnése, az autópályák és határfalak miatt nem...","id":"20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b730bf-153b-491e-810f-8ad0aeb72d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc7aca2-0801-4d85-8819-7c1f6555acbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_jaguarok_visszatelepitese_usa","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Visszatelepítenék a jaguárokat az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Belegondolni is nehéz a Nyugatra átszökő szülők dilemmájába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e7b423-bbe2-4998-a063-125f8d4b13d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5da534-0142-48aa-9cad-bbefe7eab20c","keywords":null,"link":"/360/20210522_gyerekrablas_iroszovetseg_1991_majus_24","timestamp":"2021. május. 22. 16:30","title":"Menekülő szülők, elrabolt gyerekek: újabb csontváz esik ki az NDK szekrényéből – 1991. május 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","shortLead":"A biokémikus férjével is Szegeden ismerkedett meg, és a lánya is ebben a városban született.","id":"20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208c37ea-08f5-4147-8140-01c74ba59dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613ceb9-516a-4ade-858c-0a91e3c54664","keywords":null,"link":"/elet/20210521_szeged_kariko_katalin_diszpolgar","timestamp":"2021. május. 21. 21:33","title":"Szeged díszpolgárává választották Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia Minszkben. ","shortLead":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia...","id":"20210523_feheroroszorszag_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1919c4f-0a7c-4050-a437-629b08bbd232","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_feheroroszorszag_valsag","timestamp":"2021. május. 23. 16:28","title":"A Ryanair gépén vették őrizetbe a fehéroroszországi tüntetésekről tudósító ellenzéki Nexta csatorna volt főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]