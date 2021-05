Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Bár külföldi nézők nem vehetnek részt az olimpián, Amerika mégis fontosnak tartja figyelmeztetni arra polgárait, hogy a vírus miatt még mindig nem biztonságos Japánba utazni. ","shortLead":"Bár külföldi nézők nem vehetnek részt az olimpián, Amerika mégis fontosnak tartja figyelmeztetni arra polgárait...","id":"20210525_USA_figyelmeztetes_Japan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138fc8f5-48b9-4283-b3b7-97f90521c5d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_USA_figyelmeztetes_Japan","timestamp":"2021. május. 25. 14:05","title":"Amerika utazási figyelmeztetést adott ki Japánra a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","shortLead":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","id":"20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bac89b3-e0d6-4bff-a9f6-76808a2c1407","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","timestamp":"2021. május. 26. 05:35","title":"Biden fogadta George Floyd családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","shortLead":"A rangjától megfosztott volt katona maga is fél a politikai megtorlástól.","id":"20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfc94bc-67f7-4984-9363-0603851f32c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_A_gepelterites_utan_elhurcolt_belarusz_ujsagiro_apja_szerint_reszletesen_megtervezett_akcio_volt","timestamp":"2021. május. 24. 14:45","title":"A gépeltérítés után elhurcolt belarusz újságíró apja szerint részletesen megtervezett akció volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés válassza meg Áder János utódját, ne az utolsó hónapjait töltő jelenlegi.","shortLead":"A többség közvetlen köztársaságielnök-választást szeretne, vagy legalább azt, hogy 2022-ben már az új országgyűlés...","id":"20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b95012a-92a0-4066-ae1e-6d11620d54cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_magyarok_tobbsege_kozvetlenul_szeretne_megvalasztani_Ader_Janos_utodjat_Es_On","timestamp":"2021. május. 24. 12:48","title":"A magyarok többsége közvetlenül szeretné megválasztani Áder János utódját. És Ön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharokkal indul a munkahét.","shortLead":"Viharokkal indul a munkahét.","id":"20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8521312-95e1-4365-8912-b9f36435bc9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_zivatarveszely_figyelmeztetes","timestamp":"2021. május. 25. 05:38","title":"Zivatarveszély miatt 14 megyére adtak ki figyelmeztetést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","shortLead":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","id":"20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e7e44-be00-4677-912b-502649c395a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","timestamp":"2021. május. 24. 13:15","title":"Közép-európai tulajdonba került az ikonikus amerikai Colt fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","shortLead":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","id":"202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bba9953-36db-45ba-8bd4-6a2f84c4dcd1","keywords":null,"link":"/360/202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Mészáros köreitől az áramkörökig jutott pár hasznos káder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","id":"20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38be7554-ec64-47af-bd77-29b0f21e245f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","timestamp":"2021. május. 25. 17:28","title":"Szijjártó: Elfogadhatatlan a Ryanair járatának földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]