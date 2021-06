Befogadta az Európai Unió Bírósága azt a keresetet, amelyet egy madridi bíróság nyújtott be az Európai Szuperligában bent maradt három futballklub, a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ügyében. A klubok azért fordultak a spanyolországi testülethez, mert megítélésük szerint a Nemzetközi és az Európai Labdarúgó-szövetség (FIFA, UEFA) megsérti az EU versenyjogi előírásait azzal, hogy megpróbálja ellehetetleníteni az új sorozat beindítását.

A madridi bíróság május 11-én úgy döntött, megtiltja az UEFA számára az eljárás idejére, hogy közvetetten vagy közvetlenül fegyelmi intézkedéssel fenyegesse vagy fegyelmi eljárást indítson a Szuperligát alkotó klubokkal, azok vezetőségével, játékosaival szemben az eljárás ideje alatt. Emellett az Európai Bírósághoz fordult, azt kérve, hozzon döntést az ügyben.

A spanyol AS beszámolója szerint

az Európai Bíróságnak gyakorlatilag abban a kérdésben kell döntenie, hogy az UEFA-nak monopóliuma van-e az európai futball felett.

Az ügy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101-es és 102-es pontja körül bonyolódik. Az előbbi tilt minden olyan megállapodást, amelynek célja a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása. Az utóbbi pedig lefekteti, hogy összeegyeztethetetlen és tilos egy vagy több vállalkozásnak a belső piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való visszaélése, amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre.

Mindezek ellenére az UEFA május 12-én bejelentette, hogy megindítja a fegyelmi eljárást a három klub ellen, amiért azok még mindig nem léptek ki a Szuperligából. Korábban a szervezet elnöke, Aleksander Ceferin azt közölte, hogy a sorozatba eredetileg beszálló, majd rövid idő alatt elhagyó klubokkal megállapodtak a visszaintegrálódás feltételeiről.

Az AS megjegyezte: a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus számára óriási a tét, hiszen akár a Bajnokok Ligája-indulástól is eleshetnek. Az UEFA ezt ígérte arra az esetre, ha nem táncolnak vissza a Szuperligától. A bírósági eljárás – amennyiben nem kap sürgősségi besorolást – hónapokig is eltarthat, holott a kupasorozat második köre, amelyben már érdekeltek lennének, szeptemberben elkezdődik.

A húszcsapatosra tervezett európai Szuperliga létrehozását április 19-én jelentették be, az alapítók között hat angol, valamint három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a FIFA és az UEFA részéről is széles körű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén heves kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban. Ezek után elsőként a Manchester City jelentette be, hogy visszalép a szerepléstől, majd utána a Chelsea, az Arsenal, a Liverpool FC, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Hamarosan az Atlético Madrid és az Internazionale is kiszállt a Szuperligából, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna. Végül az AC Milan is elhatárolódott az új sorozattól, amelynek így hivatalosan három tagja maradt.