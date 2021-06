Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra emlékeztető telefonját. Egyelőre viszont úgy tűnik, csak viszonylag kevesek számára lesz elérhető.","shortLead":"Az egyre keresettebbé váló 5G képességgel és megnövelt tárhellyel egészítheti ki a Motorola a Galaxy Note-ra...","id":"20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12449a0-c38c-4da5-9bab-2f71871ae648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796000e0-5ff4-4cb0-a87b-3bfa6bc1e617","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_moto_g_stylus_5g_telefon_usa","timestamp":"2021. június. 07. 06:03","title":"5G-s lesz sokak kedvenc Motorola telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Turisták tucatjait büntették meg az elmúlt napokban Szardínián, mert homokkal, szikladarabokkal vagy kagylókkal a poggyászukban próbáltak meg hazatérni nyaralásukból a páratlan strandjairól híres szigetről. ","shortLead":"Turisták tucatjait büntették meg az elmúlt napokban Szardínián, mert homokkal, szikladarabokkal vagy kagylókkal...","id":"20210605_Millios_birsaggal_lett_feledhetetlen_a_szardiniai_nyaralas_jo_par_turistanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee64ccf-9d51-41c8-98ca-10b969b7fb07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_Millios_birsaggal_lett_feledhetetlen_a_szardiniai_nyaralas_jo_par_turistanak","timestamp":"2021. június. 05. 16:16","title":"Milliós bírsággal lett feledhetetlen a szardíniai nyaralás jó pár turistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","shortLead":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","id":"20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119395be-a2fc-48b6-b1ea-ecef695d6d35","keywords":null,"link":"/sport/20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","timestamp":"2021. június. 07. 13:47","title":"Oroszország zúgolódik az ukránok focimeze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás. A gyerekeket – a tervekkel ellentétben – még nem szórták szét az ország különböző részeire. A kiürítés egyelőre ott tart, hogy az ingatlanon működő más, főleg oktatási intézmények távozóban vannak.","shortLead":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás...","id":"202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be701cbf-2403-4eeb-b2e5-31a5b00d6b4c","keywords":null,"link":"/360/202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","timestamp":"2021. június. 07. 07:00","title":"Hétpecsétes titok, mit akar a kormány a két éve kiürítésre ítélt fóti gyermekvárossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","shortLead":"Biden szerint az Egyesült Államoknak az erő pozíciójából kell vezetnie a világot. ","id":"20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d06a2f-5bbb-4808-88cd-f1f18cc8a365","keywords":null,"link":"/360/20210606_Biden_az_USA_a_demokraciakat_tamogatja_a_vilagban","timestamp":"2021. június. 06. 09:00","title":"Biden: az USA a demokráciákat támogatja a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene - közölte a rendőrség. ","shortLead":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene...","id":"20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1a4071-7bb9-4ef5-8a23-97450966e217","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","timestamp":"2021. június. 06. 17:42","title":"Megütötte a jegyellenőrt egy 30 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]