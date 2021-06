Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","shortLead":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","id":"20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ccf95-9930-407f-be63-82e7d9e9917f","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","timestamp":"2021. június. 02. 18:11","title":"Olasz felvonóbaleset: évek óta használhatták az eszközt, amely kiiktatta a vészféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag a szervezetünkben.","shortLead":"A teszteket végző laborok figyelmetlensége miatt akár mást is elküldhetünk ellenőriztetni, van-e ellenanyag...","id":"20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c9f61c-ab24-4717-a19b-2c3553a651e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4cc1f7-adfb-4342-819d-25ceac9cd117","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_vedettsegi_igazolvany_kiskapu","timestamp":"2021. június. 03. 20:16","title":"RTL: Oltás és fertőzés nélkül is lehet védettségi igazolványt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"HVG","category":"360","description":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és újabb következtetéseket vontak le az ilyesfajta elektromos kisülések légkörtisztító hatásáról. ","shortLead":"A villámok légköri hatásaival kapcsolatos, korábban tévesnek ítélt mérési eredményeket poroltak le amerikai kutatók, és...","id":"202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5e30-f42c-4495-af93-7aee89087a88","keywords":null,"link":"/360/202122_legkortisztito_villamlas_ujraertekelt_hiba","timestamp":"2021. június. 03. 15:30","title":"Sokat villámlik? Jól jöhet a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","shortLead":"Egy gép meghibásodása miatt kerülhetett fémszennyeződés a Brumi mortadellába.","id":"20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abfd107f-f5ba-4f08-b220-d8670c3f4050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04664e6-7b8b-423e-8866-d5c6c76e6b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Femszennyezodes_Lidl_visszahivas","timestamp":"2021. június. 03. 19:21","title":"Fémszennyeződés miatt hív vissza a Lidl egy felvágottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","shortLead":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","id":"20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7326a1-a0f1-4428-8a55-6d0f2c2121b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:40","title":"Orbán Viktor a koronavírusból felépült Bányai Gábornak: „Visszavárunk, Barátom!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne, az örülhet egy újabb hírnek az idei modellek akkumulátoraival kapcsolatban.","shortLead":"Akinek fontos a minél hosszabb hálózatfüggetlen működési idő (és kinek nem az?), no meg új iPhone-t szeretne...","id":"20210603_apple_iphone_13_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b888a6-84a9-4995-b523-9e431749244e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_apple_iphone_13_akkumulator","timestamp":"2021. június. 03. 12:03","title":"Jó hír az iPhone-osoknak: sokkal nagyobb akkuk jönnek az Apple telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]