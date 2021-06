Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","id":"20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1339c46-f5c4-4cc0-aba9-cd4aafaf5177","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","timestamp":"2021. június. 06. 15:05","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","id":"20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a67a4-c9b9-4244-abd6-a0ef59128b98","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","timestamp":"2021. június. 06. 09:55","title":"Merkely Béla szerint megúsztuk a negyedik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","shortLead":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","id":"20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e73e3-bdf1-43ae-8b4a-7d31a4b43072","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 14:43","title":"Kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna vakcinája Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják a világot. Ráadásul önállóan akarják irányítani az életüket. Ha úgy érzik, akadályozzuk őket, frusztrációjukat gyűlöletként élhetik meg.","shortLead":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják...","id":"20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb704f8-4248-4062-bc88-8295bb723ef0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","timestamp":"2021. június. 06. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk azt kiabálja, hogy gyűlöl minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","id":"20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59445cb8-4984-4ab6-a6fb-1f7580715f73","keywords":null,"link":"/sport/20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Metró elé ugrott, és meghalt a japán olimpiai bizottság egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00486cda-aab7-4487-b80e-aa754e373796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbad5d-c214-49fe-b897-0b639239c94b","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Noe_Balint_aranyermes","timestamp":"2021. június. 06. 15:41","title":"Kajak-kenu Eb: Noé Bálint aranyérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]