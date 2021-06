Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra hozatalát.","shortLead":"Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kezdeményezi a kormánynál a Fudan Egyetem tárgyalási anyagainak nyilvánosságra...","id":"20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf3adde-ea36-4ba1-9d55-869967da4734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7521fc2-2b20-4c98-8d35-c587dfc6ea69","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_karacsony_kina_tuntetes_nagykovetseg_fudan","timestamp":"2021. június. 07. 12:45","title":"Karácsony: Nem a kínai emberek ellen tüntettünk, hanem Magyarország szuverenitásának sunyi kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","shortLead":"A járvány csendesülése ellenére is szükség lehet még a maszkokra.","id":"202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4df73-c377-4e7e-bf6d-424ae91391e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88edf408-edad-4917-94a2-0b933e472c4c","keywords":null,"link":"/360/202122__bucsu_amaszktol__fodrasz_es_horcsog__tudobaj__kijonni_atakarasbol","timestamp":"2021. június. 06. 08:15","title":"Mit mond a tudomány, eldobhatjuk-e már a maszkot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","shortLead":"Hiába tette feljelentést Dunakeszi jobbikos képviselője, a hatóságok nem vizsgálták az ügyet. ","id":"20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a947be1-f33c-4b1d-b56c-16d292170cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6650d4-7fc0-44d6-8c4d-1c74008874b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Engedelyezte_a_Dunakeszi_onkormanyzat_hogy_a_polgarmester_sajat_cege_epitsen_tarsashazat","timestamp":"2021. június. 06. 15:20","title":"Engedélyezte Dunakeszi önkormányzata, hogy a polgármester saját cége építsen társasházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez Hungária ügyvezetője szerint.","shortLead":"A táblás csokik fogytak a legjobban tavaly, de az édességek piaca sem úszta meg az alapanyagok árrobbanását a Mondelez...","id":"20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e872f90-97a3-4f46-8e03-ef8d365bc258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2801a907-1536-4413-882c-765d466ed09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_mondelez_hungaria_mayer_gabor_nassolas_pandemia","timestamp":"2021. június. 07. 15:47","title":"Végignassolták a járványt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"A hétköznapi pózolást jól megválasztott kommentárral emelte új szintre az igazságügyi miniszter. ","id":"20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f56eb94-130a-42c1-a832-4aeb9cb7a554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a3c0e4-d35b-4caa-b06c-50fd5fba66a3","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Varga_Judit_miniszteri_szoviccel_nyitotta_meg_az_eperszezont","timestamp":"2021. június. 07. 09:22","title":"Varga Judit miniszteri szóviccel nyitotta meg az eperszezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","shortLead":"Két expresszvonat ütközött össze Szindh tartományban. Rengeteg a sérült is.","id":"20210607_Pakisztan_vonat_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a2372-bcd8-4459-b55b-8ab9b59b576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca62bc-acaf-46df-8c74-382fc36cba79","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Pakisztan_vonat_baleset","timestamp":"2021. június. 07. 05:33","title":"Összeütközött két vonat Pakisztánban, legalább 30-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]