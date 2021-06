Magyar idő szerint hétfő hajnalban a boksz valaha volt egyik legnagyobbja, Floyd Mayweather egy 26 éves YouTuberrel, a húszmilliós követőtáborral bíró Logan Paullal szállt ringbe. Bár profi meccsről szó nem volt, az internetsztár nyolc meneten keresztül a talpán maradt, és pár kellemetlen találatot is bevitt, ami még úgy is hatalmas teljesítmény, hogy 20 kilóval nehezebb és 15 centivel magasabb volt ellenfelénél.

Paul ugyanis életében eddig egyetlen egy profi meccset vívott, és azt is elveszítette – ráadásul egy másik YouTube-celeb ellen.

Egy bírók nélküli bemutatómeccs, ahol a feltörekvő bokszolónak mindössze minden tizedik ütése talál be, önmagában nem nagy esemény, az viszont önmagáért beszél, hogy az online megtekintési díjak után mindezek ellenére Paul százmilliós, Mayweather pedig milliárd forintos nagyságrendű bevétellel zárhat. A YouTube-bokszolók történetében pedig különös mérföldkő volt az esemény: az elmúlt években elkezdtek elmosódni a határok a sport profi és szórakoztatóipari dimenziói között, és ugyan a szakma ezt nem feltétlen nézi jó szemmel, az egyértelmű, hogy a sportág egyre több figyelmet kap az eddig közömbös tömegektől is.

Videojátékoktól és hét másodperces videóktól a Staples Centerig

Viszonylag sok példa van arra, hogy hírességek különböző sporteseményeken vegyenek részt, elég csak a Forma–1 sztárjaiból álló pilótaválogatott budapesti focijaira, vagy éppen a mindenféle brit sztárokból összeverődő Soccer Aid meccseire gondolni. Ezeket a rendezvényeket általában jótékony célból szervezik, éppen ezért volt teljesen rendhagyó, amikor 2018-ban a brit sport- és közélet figyelme egy online sztárok közötti bokszmeccsre, egészen pontosan egy vita lezárását jelentő, feszültséglevezető bunyóra irányult.

Hosszú szóváltások és fenyegetőzés után 2018 februárjában csapott össze a már akkor több mint 15 millió YouTube-feliratkozóval bíró KSI (eredeti nevén Olajide Olatunji) és a szintén milliós rajongótáborral rendelkező Joe Weller a 2012-es londoni olimpia bokszstadionjában. Az interneten milliók által élőben nézett meccsen előbbi került ki győztesen: az akkor 24 éves KSI korábban azzal szerzett magának hírnevet, hogy a hálószobájában játszott videojátékokat, majd tért át szépen lassan videóblogokra és poénokra, végül pedig a zeneiparban is kipróbálta magát (azóta egyébként több száma és albuma is bekerült a brit toplisták élmezőnyébe).

Amit viszont akkor még ő sem tudhatott, hogy igazi lavinát indított el a szórakoztatóiparban. A Weller elleni meccset követően KSI azonnal kihívott két amerikai online személyiséget, a testvérpár Logan Pault és Jake Pault: előbbi elfogadta a felkérést, utóbbi pedig végül KSI öccsével, a szintén YouTuber Deji Olatunjival szállt ringbe.

Az amerikai Logan Paul a 2017-ben leállított, maximum hét másodperces videóknak kitalált Vine platformon szerzett magának hírnevet, pályafutását pedig a YouTube-on folytatta, több-kevesebb sikerrel: ő volt az a videóblogger, aki 2018-ban videózott le és nevetett ki valakit, aki egy japán erdőben akasztotta fel magát. A korábban egyetemi szinten kiemelkedő birkózó Paulnak nagy lehetőséget adott a hírneve javítására a meccs, azzal pedig, hogy több országot (ráadásul az elég nagy népességű és celebtémákra igencsak fogékony Egyesült Államokat) is átívelt a téma, jelentősen megnövekedett az érdeklődők száma. KSI és Logan Paul végül 2018 augusztusában, Manchesterben csapott össze: az este első meccseit hasonlóan YouTuberek vívták egymás között (Jake Paul például legyőzte Deji Olatunjit, erről még később lesz szó), a főesemény azonban döntetlennel ért véget, a visszavágóra pedig több mint egy évet kellett várni. Az ekkor még amatőr esemény súlyát jól mutatta, hogy a valaha volt legnézettebb nem profi bokszmeccs volt, amire az online tikettet 1,3 millióan vették meg, több mint négymilliárd forintnak megfelelő bevételt generálva – a szponzorációkon és a stadionjegyeken felül.

2019 őszén már profi keretek között, fejvédő nélkül és boksz-világszervezeti bíráskodással csapott össze KSI és Logan Paul, a helyszín pedig a Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának is otthont adó Staples Center volt. Az eseményen már komoly világsztárok, mint például az énekes Justin Bieber, vagy éppen a rapper Rick Ross és Wiz Khalifa is jelen voltak, a közvetítő DAZN szerint pedig az év harmadik legjobban eladott bokszmeccse lett az összecsapás. A meccset pontozással KSI nyerte végül, aki ezután inkább zenei irányban mozgott tovább, de a meccs megmutatta, hogy eladható figurákkal egy kisebb népszerűségű sportág is be tudja vonzani a laikusokat.

Sikerarányos suttyóság

Logan Paul ezután főleg podcastokat gyártott, de a bokszot nem elengedve meg tudta lovagolni a népszerűséget, és összehozta a bemutatómeccset Mayweatherrel. Ugyan az összecsapás a CBS szakértői szerint nem volt sem izgalmas, sem látványos, széles körű elismerést kapott, mert sportszerű volt, és túlélt nyolc menetet a ringben.

Logan öccse, Jake Paul ezzel szemben az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy aki egyáltalán látott már bokszmeccset, teljes szívéből gyűlölje. Jake Paul amatőrként legyőzte Deji Olatunjit, a profi bemutatkozásán egy másik YouTubert, AnEsonGibet ütötte ki, a Mike Tyson–Roy Jones-bemutatómeccs estéjén az ex-NBA-kosárlabdázó Nate Robinsonnal bánt el, legutóbb pedig a visszavonult MMA-s Ben Askrent verte meg egy menetben. Ez utóbbi meccsre egyébként másfél millióan váltották meg az ötvendolláros (húszezer forintos) online jegyet, több tízmilliárd forintnak megfelelő bevételt hozva a bokszolóknak és a szponzoroknak.

Ellentétben azonban a bátyjával, aki a hírnevét azért jó dolgokra, például arra is felhasználta, hogy a Black Lives Matter megmozdulásokban részt vegyen, és felhívja a figyelmet az intézményes rasszizmus problémájára, Jake fogta magát, és a pénzzel pózolás mellett kihívott mindenkit, akit csak tudott, köztük az MMA-legenda Conor McGregort is, akit a felesége sértegetésével próbált a ringbe csalni. Ugyanezt kapta a volt nehézsúlyú ketrecharcos Daniel Cormier is, testvére hétfő hajnali meccse után pedig azt mondta a világ jelenlegi egyik legjobb bokszolójáról, a mexikói Canelo Alvarezről, hogy

élve megenné.

A nagypofájúságnak eddig csak kis ára volt: a Logan Paul–Floyd Mayweather-meccs előtti egyik sajtótájékoztatón lelopta Mayweather fejéről a baseballsapkát, cserébe a biztonsági őrök rendesen elverték. Jake Paul a kritikák ellenére egy profi bokszoló helyett legközelebb megint egy kiöregedett MMA-ssal, a 39 éves Tyron Woodley-val fog összecsapni.

Drága showműsorok komoly bunyók helyett

A profi boksz krémje eddig is hatalmas pénzeket vihetett haza egy-egy nagyobb meccs után, az elmúlt években megemelkedett érdeklődés azonban új anyagi dimenziót nyitott a sport előtt. Nem véletlen, hogy Mike Tyson is 2020 novemberében, 54 évesen tért vissza egy bemutatómeccs erejéig, amiért cserébe 1 millió dollárt kapott a szerződés szerint, plusz hazavihette a 80 millió dolláros közvetítési bevétel felét is – mindezt egyébként egy szinte teljesen eseménytelen bunyóért.

Arról, hogy az amatőrök ekkora teret kapnak, a visszavonult profik pedig ennyi pénzt zsebelhetnek be egy-egy lesajnált meccsért, a szakértők és a bokszolók szerint számos pozitívuma és negatívuma is van. A CNN-nek nyilatkozó bokszszakértő Mike Silver szerint az „elseggfejesedés” a sportág halálához fog vezetni: a kapásból a mélyvízbe ugró sztárok tönkreteszik a Muhammad Ali-féle legendák hagyatékát, és tökéletesen tükrözik a társadalmi „szennykultúra” elvárásait. Nathan Gormer brit bokszoló pedig a BBC-nek azt mondta, kifejezetten idegesítő a tény, hogy valaki az egész életét felteszi erre a sportra, és soha nem fogja azt a pénzt megkeresni, amit egy-két amatőr a neve végett be tud zsebelni manapság a ringben.

Ezzel szemben azonban más profik, mint például a szakértő Michelle Joy Phelps és a visszavonult bokszvilágbajnok Ricky Hatton úgy gondolják, minden tekintet, ami egy bokszringre terelődik, jót tesz a sportnak, és ugyan lehet, hogy ezáltal „át lett politizálva” a profi ökölvívás, és többről szól, mint profi atlétákról, a népszerűség növekedését mindenki megköszönheti, aki érintett az ökölvívásban.