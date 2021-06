Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG címlapsztorijából.","shortLead":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG...","id":"20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64e639-257b-4681-b038-c43e9ade14fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Jól fialtak a kormánybarát cégek, de a foglalkoztatást mégsem ők fogják megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad kedvelt művésze 71 éves volt.\r

","shortLead":"A Vidám Színpad kedvelt művésze 71 éves volt.\r

","id":"20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f9885fc-cf21-4910-8388-b280b1315b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77e6019-d563-4e5a-8843-bf06f70c7682","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_elhunyt_Urban_Erika_szinmuvesz","timestamp":"2021. június. 08. 09:02","title":"Meghalt Urbán Erika színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában várhatóan több napot tölt majd.","shortLead":"Diplomáciai csörte zajlik a katolikus egyházfő szeptemberi budapesti látogatása körül. Ferenc pápa Szlovákiában...","id":"20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce573ae-1429-4ddc-8ed5-310fa999457b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb27a8a-b4f5-4ebf-8e77-facb3c874005","keywords":null,"link":"/360/20210609_Ferenc_papa_papalatogatas_eucharisztikus_kongresszus_Orban_Viktor_Ader_Janos_diplomacia","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Szinte példa nélküli, ami most Ferenc pápával és az Orbán-rendszerrel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen meglovagolják a félelmet, hogy megosszák a társadalmat, ezzel erősítve hatalmukat.","shortLead":"Laura Thornton nemzetközi hírű jogvédő szerint a tekintélyelvű vezetők a kisebbségek elleni uszítással ügyesen...","id":"20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e50976-43b8-4037-9e8a-6f81597b60e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfea6fc-8a59-446f-8940-fd8ca0d78330","keywords":null,"link":"/360/20210608_Laura_Thornton_Washington_Post_gender","timestamp":"2021. június. 08. 07:45","title":"Washington Post: Az autokraták tudatosan használják fegyverként a genderellenességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","shortLead":"Kevesellték a pénzt az eladott autóért.","id":"20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64dfacc7-5169-423d-b011-3d6117c0cef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3c195c-9eb6-43f8-b3f4-adaff2292165","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_mercedes_balhe_auto_vasarlas","timestamp":"2021. június. 08. 08:40","title":"Videó: a Kálvin térnél kirángatták egy Mercedes sofőrjét és az utasát, majd elhajtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","shortLead":"Mike Wimmer nem vesztegette az idejét a koronavírus-járvány alatt. ","id":"20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bc482d-3fe9-43f5-af1d-2762f38f0476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6cd3eb-553a-48a3-9e31-d96ef9b12468","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Tizenket_eves_erettsegi_diploma","timestamp":"2021. június. 08. 12:24","title":"Egy 12 éves fiú ugyanazon a héten érettségizett és diplomázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]