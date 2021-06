Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve rosszindulatú hazugságról van szó.","shortLead":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve...","id":"20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c640a-ccd6-4507-a3c6-48e8c915ec80","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","timestamp":"2021. június. 08. 10:32","title":"Pornóbotrányba keveredett, pedofíliával vádoltak egy világhírű metálzenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","shortLead":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","id":"20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9dc893-55af-46ba-8e62-58a919d3ceea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","timestamp":"2021. június. 09. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Hyundai Tucson és az új Bayon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel indokolja az Európai Bizottság a döntést.","shortLead":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel...","id":"20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5fc-f36b-4b49-a480-6e1f8ff55ce2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kötelezettségszegési eljárás indult a Klubrádió elnémítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Gördülékeny a szakmai együttműködés a Vitézy Dávid vezette BFK-val a fővárosi főépítész, Erő Zoltán szerint.","shortLead":"Gördülékeny a szakmai együttműködés a Vitézy Dávid vezette BFK-val a fővárosi főépítész, Erő Zoltán szerint.","id":"20210609_ero_zoltan_budapest_foepitesz_rehabilitacio_rakoczi_ut_bfk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a386a8-4155-42be-8b91-d2e1a19a3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1765c988-8a88-4c87-9431-c46613881d41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210609_ero_zoltan_budapest_foepitesz_rehabilitacio_rakoczi_ut_bfk","timestamp":"2021. június. 09. 14:14","title":"Már készül a főváros a Rákóczi út átalakítására, a gyalogosok kaphatják meg az egyik sávot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan hangsúlybeli különbségekkel – ugyanazt mondták a képviselő a szélsőjobbtól a szélsőbalig, Portugáliától Litvániáig, a Jobbiktól a Fideszig. A 28 felszólaló abban azért nem volt egységes, hogy Moszkvát mennyire kell támadni, miközben Minszkről van szó.","shortLead":"Régen volt ilyen egyetértés az Európai Parlamentben egy téma kapcsán. A Fehéroroszországról folytatott vitában – ugyan...","id":"20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c799bf6d-ec57-4079-a4cb-f3665f46db43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d40f75-8faa-4103-ad30-216804c8cf68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_belarusz_diktatura_egyesitette_az_Europai_Parlamentet","timestamp":"2021. június. 09. 08:37","title":"A belarusz diktatúra egyesítette az Európai Parlamentet, a Fidesz is beállt a sorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bulvárlap értesülései szerint Tóth Csaba és fia vagyonát is zár alá vették.","shortLead":"A bulvárlap értesülései szerint Tóth Csaba és fia vagyonát is zár alá vették.","id":"20210609_fradi_ferencvaros_biztonsagi_fonok_toth_csaba_koltsegvetesi_csalas_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db1e804-8748-4391-8b65-156fe6e63337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_fradi_ferencvaros_biztonsagi_fonok_toth_csaba_koltsegvetesi_csalas_gyanuja","timestamp":"2021. június. 09. 07:39","title":"Blikk: 800 millió forintos adócsalással gyanúsítják a Fradi volt biztonsági főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan ítélet várható a Lagzi Lajcsiként ismért zenész víz- és áramlopási ügyében.","shortLead":"Hamarosan ítélet várható a Lagzi Lajcsiként ismért zenész víz- és áramlopási ügyében.","id":"20210608_Akar_het_ev_letoltendo_bortont_is_kaphat_Galambos_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5144d-7cde-4b28-a6a2-0e5a12ee67a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Akar_het_ev_letoltendo_bortont_is_kaphat_Galambos_Lajos","timestamp":"2021. június. 08. 17:40","title":"Akár hét év letöltendő börtönt is kaphat Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]