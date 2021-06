Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az agrártárca járműve volt érintett. A kerékpáros megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A balesetben az agrártárca járműve volt érintett. A kerékpáros megsérült, kórházba vitték.","id":"20210609_kormanyzati_kisbusz_kerekparos_biciklis_margit_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1e906d-44d3-4383-a4fa-33122d6d4fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_kormanyzati_kisbusz_kerekparos_biciklis_margit_hid","timestamp":"2021. június. 09. 10:49","title":"Kormányzati kisbusz ütött el egy biciklist Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve rosszindulatú hazugságról van szó.","shortLead":"Az együttes már a vádak elhangzásakor kirúgta a basszusgitárost, pedig most úgy tűnik, tévedésről, illetve...","id":"20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b387ca3d-bd01-4ba7-b229-86d9e7271d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c640a-ccd6-4507-a3c6-48e8c915ec80","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Pornobotranyba_keveredett_pedofiliaval_vadoltak_egy_vilaghiru_metalzeneszt_megadeth_david_ellefson_szexbotrany","timestamp":"2021. június. 08. 10:32","title":"Pornóbotrányba keveredett, pedofíliával vádoltak egy világhírű metálzenészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80cdde-2bf8-4eba-9ce6-c8ec7c546ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 07. 18:23","title":"Telex: Letartóztattak három rendőrt, mert bántalmaztak egy garázdasággal gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek mind azonos településről valók.","shortLead":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek...","id":"20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a7d606-e44c-47d9-9c12-7a9aac9fa4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","timestamp":"2021. június. 09. 10:07","title":"Rejtélyes agyi betegség jelent meg Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert, hogy közben erőszakos asszimilációra kényszerítette az indián törzsek gyerekeit. ","shortLead":"Egerton Ryerson ellentmondásos történelmi személyiség. Úgy reformálta meg a 19. században a kanadai oktatási rendszert...","id":"20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c682e7c4-c0ad-48c6-a933-bfc71f603ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c873e9-facc-49bd-9f7d-fd9f8d91c11b","keywords":null,"link":"/elet/20210607_oslakos_gyerekek_ezreit_kenyszeritette_sajat_kulturajuk_feladasara__most_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2021. június. 07. 16:56","title":"Őslakos gyerekek ezreit kényszerítette saját kultúrájuk feladására – most ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava szerint hasonló lehet ahhoz, mint amit az egyetemek alapítványi kiszervezése jelent a felsőoktatásnak.\r

\r

","shortLead":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava...","id":"20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f882212-e695-4fa3-b3c3-0bfe06837f89","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","timestamp":"2021. június. 09. 07:05","title":"Az iskolai tankönyvrendelést is kiszervezheti a kormány az állam kezéből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]