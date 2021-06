Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","id":"20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f11223-5088-45da-b770-5f547339b62f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. június. 11. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc: Andival nagyon boldogok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","shortLead":"Szűk családi és baráti körben, Kiss-Rigó László püspökkel.","id":"20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9353c064-bf9c-4c1e-aed8-2cd0bd9898d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd6710-34b5-44c2-9a18-9cf802240abc","keywords":null,"link":"/sport/20210609_A_Bazilikaban_bucsuztattak_el_Puhl_Sandort","timestamp":"2021. június. 09. 19:30","title":"A Bazilikában búcsúztatták el Puhl Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal a Népszava kérdését válaszolta meg.\r

","id":"20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d70b4-7aba-4133-89a9-8091889b080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08aa12d-90e0-4f66-b3e9-760fc1dd3623","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_erettsegi_kihagyas_koronavirus_fertozes_karanten","timestamp":"2021. június. 11. 06:18","title":"Kiderült, hányan hagyták ki az érettségit önhibájukon kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több felvétel is készült a tornádóról.","shortLead":"Több felvétel is készült a tornádóról.","id":"20210611_tornado_mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055f247-0a30-423c-87d5-4780d66e5ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcc9744-ad48-4a3c-9ff3-ca5981a56f1f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_tornado_mohacs","timestamp":"2021. június. 11. 08:59","title":"Tornádót videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is többen állították: elviselhetetlenül bánt a beosztottjaival.","shortLead":"Cseke Péter színházában újra színészeknek fog parancsolni a Vígszínház korábbi igazgatója, akiről tavaly félszáznál is...","id":"20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5320ef99-d047-47dc-a1a3-fdabae4705e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b95b78c-5698-4021-82b5-f3f340544e27","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Eszenyi_Eniko_is_rendez_a_jovo_evadban_a_kecskemeti_szinhazban","timestamp":"2021. június. 11. 15:48","title":"Eszenyi Enikő is rendez a jövő évadban a kecskeméti színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2 millió forintot.","shortLead":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2...","id":"20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2869eab9-e305-4ec9-93ff-0691e3743a67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","timestamp":"2021. június. 11. 17:02","title":"Játékba hozni Madáchot és az újrakezdett életeket – ők nyerték a kétmillió forintos irodalmi ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","shortLead":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","id":"20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922576fd-1dd6-4a65-bb66-babd953ec68e","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 09. 17:31","title":"Utazhatunk Marokkóba is a védettségi igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","shortLead":"Az Alpina kezelésbe vette a bajor gyártó szabadidőautóit.","id":"20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4acd3ed-afb3-4605-a649-92dc9d567489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf1007-e8fa-47cb-acac-6507b0cd1ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_dehogy_halott_a_dizel_394_loeros_gazolajos_motor_az_uj_bmw_x3x4ben","timestamp":"2021. június. 11. 11:26","title":"Dehogy halott a dízel: 394 lóerős gázolajos motor az új BMW X3/X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]