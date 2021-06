Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","shortLead":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","id":"20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cb9493-db0f-425f-b0ef-2e4bcde8f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","timestamp":"2021. június. 10. 10:53","title":"3600 forintért árultak hamis vakcinaigazolásokat az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava szerint hasonló lehet ahhoz, mint amit az egyetemek alapítványi kiszervezése jelent a felsőoktatásnak.\r

\r

","shortLead":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava...","id":"20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f882212-e695-4fa3-b3c3-0bfe06837f89","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","timestamp":"2021. június. 09. 07:05","title":"Az iskolai tankönyvrendelést is kiszervezheti a kormány az állam kezéből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt azzal, hogy a kínai egyetem letelepedése ennyire népszerűtlen lesz a magyarok, és különösen a budapestiek között.","shortLead":"A Financial Times összefoglalta az elmúlt napok fejleményeit, és arra jutott, hogy a magyar kormányfő nem számolt...","id":"20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b109b3-3287-4613-b933-410159d8050f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f46559-7abd-40af-9679-3676db96581b","keywords":null,"link":"/360/20210609_Kina_Magarorszag_lapszemle_Financial_Times","timestamp":"2021. június. 09. 16:00","title":"A világsajtó is felfigyelt Orbán Viktor megtorpanására a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b2969-80d4-4b85-b630-6f6537d205d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i Filharmonikusok szokatlan helyszínen léptek fel.","shortLead":"A New York-i Filharmonikusok szokatlan helyszínen léptek fel.","id":"20210610_Sirkovek_kozott_szolalt_meg_a_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b2969-80d4-4b85-b630-6f6537d205d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb86a55-60cd-4f83-a867-9264f9e302f9","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Sirkovek_kozott_szolalt_meg_a_zene","timestamp":"2021. június. 10. 10:39","title":"Sírkövek között szólalt meg a zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","shortLead":"A balatonmáriafürdői Florida Fagyizó a labdarúgó-Európa-bajnokság tiszteletére szurkolói fagylaltot készített. ","id":"20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2610c-6430-497c-adc4-3bcfe0a2c0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb8888-fc41-4f13-bfbb-33fdb690afbb","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Pisztacia_es_mascarpone_is_van_az_Eb_szurkoloi_fagyijaban","timestamp":"2021. június. 10. 14:56","title":"Pisztácia és mascarpone is van az Eb szurkolói fagyijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","shortLead":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","id":"20210610_dk_lmp_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1882f557-b887-41df-afa5-8f28e7fd5913","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_dk_lmp_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:47","title":"Tíz választókerületben állapodott meg egymással a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a sportlövő részt vehet a jövő hónapban kezdődő olimpián.","id":"20210609_eltiltas_sidi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f185158a-7f5d-493a-b969-1f1e5ecdfb61","keywords":null,"link":"/sport/20210609_eltiltas_sidi_peter","timestamp":"2021. június. 09. 15:36","title":"Egy évre tiltotta el Sidi Pétert a sportlövő szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]