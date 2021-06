Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel gyereket is szeretnének. Elárulta, hogy szivárványcsaládos új mesekönyvük már darálásálló, vastag papíron jelenik meg. HVG-portré.","shortLead":"Az #acsaládazcsalád kampány egyik kitalálója és arca az állásinterjún megmondta, hogy egy férfival él együtt, akivel...","id":"202123_pal_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a25ec-c01b-4e8a-89f1-205ecc4dfa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d7569-081d-4ffc-8e82-9e24ae02eecf","keywords":null,"link":"/360/202123_pal_marton","timestamp":"2021. június. 12. 13:30","title":"Pál Márton: \"A gyermekünk múltjáról nem beszélünk, az arcát nem mutatjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","shortLead":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","id":"20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3afb7-6505-482d-98f6-356e59cb60c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","timestamp":"2021. június. 13. 09:19","title":"Alapból is látványos a Volkswagen Arteon és itt sikerült egyedivé is tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök nagyon szerette volna megtudni, honnan származnak bizonyos információk. Ezért az Apple ajtaján is dörömbölt – nem is egyszer.","shortLead":"A volt amerikai elnök nagyon szerette volna megtudni, honnan származnak bizonyos információk. Ezért az Apple ajtaján is...","id":"20210611_donald_trump_amerikai_kormany_demokratak_apple_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d41bba4-7a00-436c-b531-b04b67d3a75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_donald_trump_amerikai_kormany_demokratak_apple_adatok","timestamp":"2021. június. 11. 19:01","title":"Trumpék arra kényszerítették az Apple-t, hogy adatokat adjon ki két demokrata politikusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da6021c-6964-4a78-a804-c47f1665eeae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő hetekben még néhány vizsgálat vár a kislányra, de a kórházból már kiengedték. ","shortLead":"A következő hetekben még néhány vizsgálat vár a kislányra, de a kórházból már kiengedték. ","id":"20210611_Eletmento_kezeles_SMA_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da6021c-6964-4a78-a804-c47f1665eeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bbe0b3-cc39-4c9f-9cec-647d2deaf20d","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Eletmento_kezeles_SMA_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2021. június. 11. 10:45","title":"Megkapta az életmentő kezelést az SMA-s kislány, Lili","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását a szegényebb országokban.","shortLead":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását...","id":"20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fddf58-332e-4392-9bb3-45a3771799d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","timestamp":"2021. június. 11. 20:15","title":"Megkezdődött a G7-ek csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2 millió forintot.","shortLead":"Czakó Zsófia és André Ferenc nyerte az első alkalommal átadott Mastercard – Alkotótárs ösztöndíjat és a vele járó 2-2...","id":"20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18e0226-6700-4014-815f-b6e078a3010b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2869eab9-e305-4ec9-93ff-0691e3743a67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Jatekba_hozni_Madachot_es_az_ujrakezdett_eleteket","timestamp":"2021. június. 11. 17:02","title":"Játékba hozni Madáchot és az újrakezdett életeket – ők nyerték a kétmillió forintos irodalmi ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem igazán látszik, hogy a kulturális kérdések központi szerepet játszanának az ellenzék politikájában, hiszen ezekkel nem lehet nyerni. Hiller István és Bozóki András viszont feltűnt a lehetséges miniszterjelöltek között.","shortLead":"Nem igazán látszik, hogy a kulturális kérdések központi szerepet játszanának az ellenzék politikájában, hiszen ezekkel...","id":"202123__ellenzeki_kulturpolitika__dks_dominancia__hiller_visszater__maradek_elv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8feb2cd5-084c-4e1c-b9bd-603620362165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53196829-eeb4-49a0-b39f-afaac12ae1f7","keywords":null,"link":"/360/202123__ellenzeki_kulturpolitika__dks_dominancia__hiller_visszater__maradek_elv","timestamp":"2021. június. 11. 11:00","title":"Ha nyer az ellenzék a választáson, állóháborúvá alakulhat a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]