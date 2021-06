Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","shortLead":"A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét.","id":"20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877b5cd-c01f-498b-bac2-753b0f3d1104","keywords":null,"link":"/vilag/20210617_boris_johnson_dominic_cummings_kiszivargott_levelezes_matt_hancock","timestamp":"2021. június. 17. 08:52","title":"Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","shortLead":"A színészt díjazták, ebből az alkalomból tekintett vissza a szerepeire.","id":"20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f933420-1f2c-4dde-99ca-5ddc6d90ffd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649f2a07-cc15-4f7d-b112-ae8b91044a5b","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Michael_J_Fox_A_fogyatekkal_elok_is_tudnak_seggfejek_lenni","timestamp":"2021. június. 17. 08:07","title":"Michael J. Fox: A fogyatékkal élők is tudnak seggfejek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányzati vizsgálat indul az Antall József Tudásközpont gazdálkodásának ellenőrzésére, többek között az intézményt vezető Antall Péter tízmilliós utazásai miatt is – közölte ellenzéki felvetésre a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.","shortLead":"Kormányzati vizsgálat indul az Antall József Tudásközpont gazdálkodásának ellenőrzésére, többek között az intézményt...","id":"20210616_Antall_Jozsef_Tudaskozpont_gazdalkodas_torvenyesseg_Miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ca2a7-dbbe-43d8-aaa6-46fde4e7f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b186c010-959d-4853-8478-5b58107b8927","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Antall_Jozsef_Tudaskozpont_gazdalkodas_torvenyesseg_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. június. 16. 10:52","title":"Vizsgálja a kormányzat Antall Péter tízmilliós utazásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő adósok akár befektetési lehetőséget is láthattak abban, hogy hosszú ideig nem kell a hitelüket törleszteni. De vajon megérte-e nekik?","shortLead":"Bár a hitelmoratórium elsősorban válságkezelési eszköz, bárki részt vehetett benne, és így a jobb helyzetben lévő...","id":"20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82920adc-4177-42fe-a8ad-a85c15515971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_hitelmoratorium_megtakaritas_bank360","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Aki tudta volna fizetni a részleteket, az most már szinte biztosan megbánta, hogy belépett a hitelmoratóriumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália ellen lépnek pályára a Puskás Arénában.","shortLead":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. A mieink Portugália...","id":"20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78881cf7-ca3f-466a-8075-532fa0f6590f","keywords":null,"link":"/sport/20210615_Magyarorszag_Portugalia_ELO","timestamp":"2021. június. 15. 17:54","title":"Magyarország - Portugália - percről percre a mérkőzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]