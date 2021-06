Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak, a hatalmi erők, ha lehet, még cinikusabbak lettek. Az ARC azt szeretné, ha ezt a helyzetet dolgoznák fel a maguk kreatív módján a plakátkészítők. ","shortLead":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak...","id":"20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032a38d-635b-4b4b-ad18-e8e3fe5ed21c","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","timestamp":"2021. június. 15. 14:01","title":"Nehéz időkön vagyunk túl, és mégsem változott semmi – már lehet pályázni az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","shortLead":"Alig több mint egy évig töltötte be a posztját.","id":"20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b6d7c2-3058-466f-8562-799c1300f302","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_itm_helyettes_allamtitkar_horvath_tamas_lemond","timestamp":"2021. június. 16. 11:55","title":"Hirtelen lemondott Palkovics egyik helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár György ellen, Immobile mondott egy cifrát a kamerába a nyitómeccsen, óriási magyar szurkolás volt Budapesten – drámai, izgalmas, kínos és vicces pillanatokat is hozott a 2021-es Európa-bajnokság csoportmeccseinek első köre. ","shortLead":"Christian Eriksent a halálból hozták vissza szombaton az orvosok a pályán, egy emberként fordult az ország Bognár...","id":"20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79ba26e-1c17-4df6-8930-f9d78afb44e8","keywords":null,"link":"/sport/20210616_eb_elso_csoportkor_pillanatok","timestamp":"2021. június. 16. 14:18","title":"Ezek a pillanatok égtek be az Eb első csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","shortLead":"Áder Jánosnak írt leveleket gyűjtenek a demonstrálók, amiben a saját történeteiket írták meg. ","id":"20210616_sandor_palota_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c50890-1857-4f29-b329-33dda2f10fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_sandor_palota_tuntetes","timestamp":"2021. június. 16. 19:26","title":"Felzúgott a Sándor-palota előtti tüntetésen a „Ne írd alá, János!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","shortLead":"Átvonultak a szurkolók a Puskás Arénába a Hősök teréről az este hat órakor kezdődő magyar–portugál meccsre.","id":"20210615_vonulas_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62525922-f6a1-4497-a953-21fac1b684ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa01349-bcdc-4844-aa08-5859a2c848a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_vonulas_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 15. 15:25","title":"Így vonultak a szurkolók a Puskás Arénához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75be29-6730-4d4b-9d4a-b2daabc0dfe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben Hadházy Ákos tett feljelentést, a NAV ezután tekintette meg a felcsúti milliárdos katonai járművét. A nyomozók szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"Az ügyben Hadházy Ákos tett feljelentést, a NAV ezután tekintette meg a felcsúti milliárdos katonai járművét...","id":"20210616_hadhazy_akos_meszaros_lorinc_katonai_jarmu_tank_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e75be29-6730-4d4b-9d4a-b2daabc0dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20875bb2-f570-44a3-ac9b-54cb95d67f05","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_hadhazy_akos_meszaros_lorinc_katonai_jarmu_tank_nav","timestamp":"2021. június. 16. 10:56","title":"Kiszállt a NAV Mészáros Lőrinc harci járműveihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]