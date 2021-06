Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","shortLead":"Flo Rida már tavaly is jött volna, ha lett volna fesztivál. Most viszont megtartják az eseményt a Velencei-tó partján.","id":"20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56882ee9-daa1-48b2-80db-0e2344952585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea017491-cb92-4c28-bcbc-ae81ceffd946","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Nemzetkozi_sztar_is_erkezik_az_idei_EFOTTra_flo_rida_magyarorszag_koncert","timestamp":"2021. június. 17. 09:43","title":"Nemzetközi sztár is érkezik az idei EFOTT-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család becsületének széthullásáról. \r

","shortLead":"A 2019-es velencei filmfesztiválon bemutatott A világ dicsősége realista kaleidoszkóp egy elszegényedő család...","id":"202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=256fb406-daad-41ee-a826-f6f2d9c43adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bfd2f9-edca-4ba0-b2aa-4bd71d5dd601","keywords":null,"link":"/360/202124_film__kemeny_leckek_a_vilag_dicsosege","timestamp":"2021. június. 18. 13:00","title":"Torokszorító történet a társadalom legelesettebbjeiről - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","shortLead":"Valószínűleg egy memórialemez hibásodott meg. ","id":"20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec67b30-25f7-46f4-a44b-cae47a9d5391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df28f66-7e2c-4f67-89b4-648b5365ecfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_Szamitogepes_problema_Hubble_urteleszkop","timestamp":"2021. június. 16. 21:37","title":"Számítógépes probléma sújtja a Hubble űrteleszkópot, leállt a csillagászati megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","shortLead":"Az idegenforgalmi szektor sürgette a teljes nyitást. Maszkot azért használni kell szabadtéren is.","id":"20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04179ea7-f63f-4008-bb2c-c7cd78c58edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9baf68-3b23-49f8-9d4b-3e80dd8fb556","keywords":null,"link":"/elet/20210616_korlatozas_Szardinia_sziget_belepes","timestamp":"2021. június. 16. 17:19","title":"Minden korlátozás nélkül lehet Szardíniára utazni szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","shortLead":"Az oltóanyag nem birkózott meg a vírusmutánsokkal a tesztelés során.","id":"20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f08220-12ed-4655-8896-3bbd2b80a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_curevac_nemet_vakcina_47_szazalek","timestamp":"2021. június. 17. 05:48","title":"Bukás lett a német CureVac vakcina, csak 47 százalék a hatékonysága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást...","id":"20210618_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb2fefd-e63c-4613-909a-3a422f7bea52","keywords":null,"link":"/360/20210618_Radar360","timestamp":"2021. június. 18. 08:15","title":"Radar360: Orbán szerint \"ez egy szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érezhető hatása volt a Fed szerdai kamatdöntésének.","shortLead":"Érezhető hatása volt a Fed szerdai kamatdöntésének.","id":"20210617_fed_dollar_forint_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dd7741-6787-4e69-9ae7-b40ed1b41d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fed_dollar_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 17. 14:39","title":"Gyengélkedik a forint, szárnyal a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus őszinteségben szenvedő, a tapintattól zsigerileg irtózó, „könyörtelen bajkeverő”, aki egész életében a szabadság és egyenlőség rendszerét kereste, de nem találta, június 16-án lenne kilencvenéves, ha el nem vitte volna őt tizenhat évvel ezelőtt a leukémia.","shortLead":"Eörsi István költő, író, műfordító, dramaturg, publicista, aktivista, örök lázadó és kellemetlenkedő, krónikus...","id":"20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3cbc91b-4fc6-4db8-86d2-ce1034896c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a2a2a-2cc0-4b58-9230-d98c4e0c7eb0","keywords":null,"link":"/360/20210616_A_nemet_mondas_elvezete_es_maganya__90_eve_szuletett_Eorsi_Istvan","timestamp":"2021. június. 16. 19:00","title":"A nemet mondás élvezete és magánya – 90 éve született Eörsi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]