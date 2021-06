Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","shortLead":"A szövetség nem akar belefolyni politikai ügyekbe. ","id":"20210622_UEFA_szivarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a3b75-217a-42ba-b841-f9a9761c47dd","keywords":null,"link":"/sport/20210622_UEFA_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 11:03","title":"Az UEFA megtiltotta, hogy szivárványos stadionban tartsák a német–magyar mérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot.","shortLead":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli...","id":"20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d7aac-33a6-4735-b514-6b600043052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","timestamp":"2021. június. 22. 16:12","title":"Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351f8b40-c292-4cdd-ac0c-90fee55109c6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kedvezményesen 13,5 millió forinttól kapható itthon a Kia csak és kizárólag elektromos hajtáslánccal készülő újdonsága, ami akár áramforrásként is képes üzemelni.","shortLead":"Kedvezményesen 13,5 millió forinttól kapható itthon a Kia csak és kizárólag elektromos hajtáslánccal készülő újdonsága...","id":"20210622_magyarorszagon_az_akar_kozel_600_loeros_kia_ev6_villanyauto_gyorsan_bele_is_ultunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351f8b40-c292-4cdd-ac0c-90fee55109c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a2ad13-ff0c-41d1-a6b3-d3fe2cd13b5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_magyarorszagon_az_akar_kozel_600_loeros_kia_ev6_villanyauto_gyorsan_bele_is_ultunk","timestamp":"2021. június. 22. 07:19","title":"Magyarországon az akár közel 600 lóerős Kia EV6 villanyautó, gyorsan bele is ültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország több régiójában is extrém lehet az UV-B-sugárzás. Zivatarokra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Az ország több régiójában is extrém lehet az UV-B-sugárzás. Zivatarokra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210622_Eletbe_lepett_a_hosegriado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62d912f-3f85-4714-b10e-d7c03d0ab982","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Eletbe_lepett_a_hosegriado","timestamp":"2021. június. 22. 05:17","title":"Életbe lépett a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem tud. Ilyen az alábbiakban bemutatott, zsarolóvírus elleni védelem is.","shortLead":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről a többség talán egyáltalán nem...","id":"20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5c0320-7cd0-490c-be3d-167731d694a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","timestamp":"2021. június. 23. 09:03","title":"Van egy rejtett beállítás a Windowsban, kapcsolja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","shortLead":"Gyerekként eltátogott egy rapszámot, most nekiesett az internet népe. ","id":"20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21334a1-f871-4abb-9f46-18a38f98e6fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f151c6b-000a-4e44-a80a-b1255953aec3","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Billie_Eilish_bocsanatkeres_video","timestamp":"2021. június. 22. 11:09","title":"Billie Eilish bocsánatot kért egy videó miatt, amely nemrég bukkant fel róla a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","shortLead":"Legkorábban a párizsi játékokra térhet vissza Szun Jang, aki doppingvétség miatt kapott súlyos eltiltást.","id":"20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05d840b-69bc-47ec-8bb4-c931194d9d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611f2b9b-6a7d-42aa-a233-6d36416c7b37","keywords":null,"link":"/sport/20210622_szun_jang_uszo_doppingvetseg_eltiltas_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 18:11","title":"Bukja az olimpiát a kínai úszósztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]