[{"available":true,"c_guid":"bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","shortLead":"Hadházy Ákos az előválasztás értelmét magyarázva vágott vissza Karácsony Gergelynek.","id":"20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc1e68-7769-4003-b46e-7d191757eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc36118c-c1d9-4955-9314-c3ae881aea76","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_hadhazy_karacsony_zuglo_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 25. 14:17","title":"Hadházy: Nem tudom, hogyan változott meg a Párbeszéd demokráciafelfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","shortLead":"Egy videó is előkerült a tragédiáról.","id":"20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bafd916-62a1-47dd-a2a0-06c2ec725129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e5aaba-0414-4685-b285-96cfc1af41fe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_miami_surfside_lakohaz_omlas","timestamp":"2021. június. 25. 05:15","title":"Közel száz lakóját nem találják a Miamiban összeomlott háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9957146d-8381-4b7a-8af6-99ab83ee2683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportolónak túl magas a tesztoszteronszintje. ","shortLead":"A sportolónak túl magas a tesztoszteronszintje. ","id":"20210625_cece_telfer_transznemu_sportolo_olimpia_gatfutas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9957146d-8381-4b7a-8af6-99ab83ee2683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76fc603-a22d-44b8-8e14-9b3f4914baa5","keywords":null,"link":"/sport/20210625_cece_telfer_transznemu_sportolo_olimpia_gatfutas","timestamp":"2021. június. 25. 14:29","title":"Nem indulhat az olimpián a transznemű amerikai gátfutó, CeCe Telfer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem sikerült túl nagy érdeklődést kiváltania operációs rendszerének már beharangozott új verziójával.","shortLead":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem...","id":"20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e29ce5-8486-4973-b185-89a8458baa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 26. 14:03","title":"Egyelőre alig érdekli az iPhone-osokat a nagy őszi rendszerfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","shortLead":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","id":"20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c354a-5bea-42c6-b075-b50af24b250c","keywords":null,"link":"/360/20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","timestamp":"2021. június. 25. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem fog engedni a homofóbtörvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tiszteletet a magyaroknak - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor azután, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnök támadta a melegellenes törvény miatt és az EU-ból való kilépést \"ajánlotta\" neki és azt mondta, \"térdre kell kényszeríteni a magyarokat\". Orbán posztjának kommentszekciójában ezután gyorsan megjelentek prominens fideszes politikusok és kiálltak a vezetőjük mellett.","shortLead":"Több tiszteletet a magyaroknak - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor azután, hogy a Mark Rutte holland miniszterelnök...","id":"20210626_Orban_Facebookposztja_alatt_hamar_megjelentek_a_fideszes_prominensek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f68862-1d4c-4920-8ac2-7c6e98f5cb82","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Orban_Facebookposztja_alatt_hamar_megjelentek_a_fideszes_prominensek","timestamp":"2021. június. 26. 09:15","title":"Orbán Facebook-posztja alatt hamar megjelentek a fideszes prominensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","shortLead":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","id":"20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55554518-9661-45e9-9e52-18949fa3c9cd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","timestamp":"2021. június. 25. 10:16","title":"Már a Balaton déli partján is nehéz 40 millió forint alatt élhető ingatlant találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","shortLead":"Kiemelték, hogy állami segítség nélkül is átvészelték a koronavírust.","id":"20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f75c2f-27d9-4d2b-b85b-8ba1de191b5a","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Kozlemenyben_utalt_ra_a_Budapest_Airport_hogy_nem_akarjak_eladni_a_repteret","timestamp":"2021. június. 24. 19:35","title":"Közleményben utalt rá a Budapest Airport, hogy eszük ágában sincs eladni a repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]