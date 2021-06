Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok kifütyülésétől, továbbá minden kirekesztő megnyilvánulástól.","shortLead":"Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke arra kérte a szurkolókat, hogy tartózkodjanak a himnuszok...","id":"20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b646a17-ba31-490b-86fe-eb381940cfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05622854-f6f8-49d7-890e-32efdda90dfe","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Csanyi_azt_keri_a_szurkoloktol_hogy_tartozkodjanak_a_rasszista_homofob_soviniszta_megnyilvanulasoktol","timestamp":"2021. június. 26. 21:10","title":"Csányi azt kéri a szurkolóktól, hogy tartózkodjanak a rasszista, homofób és soviniszta megnyilvánulásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","shortLead":"A Dolmányos varjakat, szarkákat a vadásztársaságok próbálják megtizedelni az RTL riportja szerint. ","id":"20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fd6b96-8f90-46c5-a3cb-e5525b22e788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364db212-49d1-4fe5-bb60-505a479073ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Nagy_melegben_hagytak_elpusztulni_a_befogott_allatokat","timestamp":"2021. június. 26. 20:57","title":"Magára hagyták a nagy hőségben a befogott madárakat, néhány el is pusztult Dócnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","shortLead":"Ismét még melegebb levegő érkezik.","id":"20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad04de1-e04f-4bfb-b2bc-ac3e9b3242dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Vasarnap_idojaras_jovo_het","timestamp":"2021. június. 26. 21:50","title":"Vasárnap megint kánikula lesz, de lesz még melegebb a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat finoman kirugózva halkan szállítja a családot, a csomagokat és akár a kutyát is. Skizofrén sportkombi, ami ráadásul nem is feltétlenül fogyaszt sokat.","shortLead":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat...","id":"20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02cbb8-7eb3-4197-83d5-71db98253684","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","timestamp":"2021. június. 26. 06:41","title":"600 lóerő sosem volt még ennyire családbarát: meghajtottuk a kombi Audi RS6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi minisztertől. ","id":"20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcad23-1f4c-4be0-85c3-db3861caa7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pisztolyt_kapott_ajandekba_L_Simon_Laszlo","timestamp":"2021. június. 26. 16:23","title":"Pisztolyt kapott ajándékba L. Simon László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút reggel óta keresték.","shortLead":"A fiút reggel óta keresték.","id":"20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fafc9-85e8-443a-881d-1c3f2c233104","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Egy_17_eves_fiatal_fulladt_debreceni_Bekastoba","timestamp":"2021. június. 26. 21:01","title":"A debreceni Békás-tóba fulladt egy 17 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A H6-os hévvonal Szigethalom és Ráckeve közötti szakaszának fejlesztéséről kérdőíves felmérésben várják az érintettek véleményét - közölte Facebook-oldalán Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője. ","shortLead":"A H6-os hévvonal Szigethalom és Ráckeve közötti szakaszának fejlesztéséről kérdőíves felmérésben várják az érintettek...","id":"20210626_A_Szigethalom_es_Rackeve_kozotti_HEVszakasz_felujitasarol_varjak_az_erintettek_velemenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282c7921-0cc5-4420-a9d5-63147282389d","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_A_Szigethalom_es_Rackeve_kozotti_HEVszakasz_felujitasarol_varjak_az_erintettek_velemenyet","timestamp":"2021. június. 26. 10:55","title":"A Szigethalom és Ráckeve közötti HÉV-szakasz felújításáról várják az érintettek véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például büszkeséggel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=556e2a38-f07d-4be8-b79f-93545e7096f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf640a1-3e5c-4bef-8e27-772eaa86747d","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Foci_helyett_Valogatas_a_Pridehonap_programjaibol__elso_felvonas","timestamp":"2021. június. 26. 09:30","title":"Foci helyett: Válogatás a Pride-hónap programjaiból – első felvonás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]