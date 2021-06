Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","shortLead":"A holland-cseh meccs miatt nehezebb lesz Budapesten közlekedni. ","id":"20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=364b79cb-3d86-445c-a7f5-08a9ef72e1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df40a6-8064-496e-bbae-09eaeebdfe03","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_A_Puskasban_lesz_hatkor_a_meccs_ne_lenduletbol_kozlekedjen","timestamp":"2021. június. 27. 08:10","title":"A Puskásban lesz hatkor a meccs, ne lendületből közlekedjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nemzetközi összehasonlításban sorra érik be és hagyják le más országok a magyar oltottsági arányt, hanem azt is, hogy nagyon lassan haladunk a lazítás következő lépcsőfokaként megjelölt 5,5 milliós határ felé.","shortLead":"Naponta nagyjából tízezer ember kapja meg az első oltását, a hétvégén pedig ennél is sokkal kevesebben. Ez nemcsak azt...","id":"20210628_oltas_lazitas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b976f6-6f71-4072-8640-e5848bf46789","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_lazitas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 28. 10:44","title":"Csak a hét vége felé jöhet az újabb lazítás, ha ennyire lassan halad tovább az oltási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely közben a saját megosztottságával is küzd.","shortLead":"Az ideológiailag színes ellenzék Lengyelországban is egységfrontba forrva próbálja megdönteni a kormánykoalíciót, amely...","id":"202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c154cbc-e286-4526-a4d3-f35e71b699b5","keywords":null,"link":"/360/202125__lengyelorszag__koalicios_feszultseg__ellenzeki_probalkozas__eket_vernek","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"A lengyel kormánypárt az uniós pénzekkel állított csapdát ez egységet kovácsoló ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell másolni a fényképes igazolványokat.","shortLead":"Eddig a vendégek töltötték ki a regisztrációs lapokat, a jövőben egy leolvasó eszközzel a szállásadóknak le is kell...","id":"20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32811a90-570e-44f6-a529-878faa06c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8323d-6f62-4bc6-b1e9-7d33bf46c4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Haborognak_a_szallodasok_hogy_igazoltatni_kell_majd_a_vendegeket","timestamp":"2021. június. 26. 14:38","title":"Háborognak a szállodások, hogy „igazoltatniuk” kell majd a vendégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","shortLead":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","id":"20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ba8b4-22b2-4218-acbb-e80ea6958177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence, akivel a műfordítói munkáról, az északi alkotók sikeréről, a skandináv művek sajátos ízéről, valamint az öntörvényű norvég sztáríró, Karl Ove Knausgård Harcom-regényfolyamának megjelenés előtt álló utolsó kötetéről, és az abban található grandiózus Mein Kampf-esszéről beszélgettünk.","shortLead":"Szinte véletlenül került a pályára, ám azóta a skandináv irodalom egyik legfontosabb hazai interpretátora Patat Bence...","id":"20210626_Patat_Bence_mufordito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b4f552-5d49-482d-adc1-3e5d026091c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafffa71-aeda-4247-b1ed-a546dbf4d243","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Patat_Bence_mufordito","timestamp":"2021. június. 26. 20:00","title":"Patat Bence műfordító: Knausgård regényei körül igazi botrány kerekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán még melegebb lehet.","shortLead":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán...","id":"20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afee5f-4eeb-4176-9214-0239a19e7758","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","timestamp":"2021. június. 28. 05:38","title":"Visszatér a hőség, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]