[{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","shortLead":"Az olasz Liga párt vezetője szerint a budapesti találkozó témája a járvány utáni Európai Unió újraindítása lesz. ","id":"20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdff8e1-0e5e-4244-b374-000f07d4bc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_Salvini_Fidesz_Jog_es_Igazsagossag_partcsoport","timestamp":"2021. március. 30. 15:32","title":"Salvini a budapesti találkozóról: Nem jön létre közös pártcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most úgy tűnik, közel értek a célhoz.","shortLead":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most...","id":"20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603142-4715-42ae-9d5a-8c8369f70e06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","timestamp":"2021. március. 31. 15:03","title":"Új funkciót tesztel a YouTube, sokkal jobb hely lehet tőle a videómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe Ázsia pénze is. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye.","shortLead":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe...","id":"20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67a5a4f-c753-40ea-bbb4-e0efd3726cd6","keywords":null,"link":"/sport/20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","timestamp":"2021. március. 30. 20:00","title":"A sportolók politikai véleménynyilvánítása olyan érték, amit csak a diktatúrák akarnak lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","shortLead":"De vajon sietnek-e elkölteni a válság után? Ettől is függhet az, milyen gyorsan áll talpra Európa legnagyobb gazdasága.","id":"20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbac0c3-5d5e-4e05-9ce1-f1b6d84496b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Ezermilliardot_sporoltak_a_nemetek_a_vilagjarvany_alatt","timestamp":"2021. március. 29. 18:35","title":"Ezermilliárdot spóroltak a németek a világjárvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","shortLead":"Major csak nemrég tért vissza a Fehér Házba, miután egy hasonló incidens után kiképzést kapott.\r

","id":"20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680d387b-91f0-4dff-a1ee-82d6579c0f8d","keywords":null,"link":"/elet/20210331_joe_biden_major_kutya_harapas","timestamp":"2021. március. 31. 07:45","title":"Újra harapott Bidenék kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040d63e7-2a16-42f7-99ce-b482ad970b47","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Míg a 2008-as válságból az olyan fast fashion márkák emelkedtek ki abszolút győztesként, mint a Zarát is gyártó Inditex, a mostaniból a még gyorsabb, az úgynevezett ultra fast fashion márkák profitálnak kőkeményen. De a mára szinte jó öregnek számító fast fashion szegmensen sem ütött akkorát az elmúlt egy év és a pandémia, hiába látunk bezárt üzleteket.","shortLead":"Míg a 2008-as válságból az olyan fast fashion márkák emelkedtek ki abszolút győztesként, mint a Zarát is gyártó...","id":"20210330_fast_fashion_covid_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040d63e7-2a16-42f7-99ce-b482ad970b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56794fe2-f911-477a-92d1-ba95bc24d6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_fast_fashion_covid_online_vasarlas","timestamp":"2021. március. 30. 17:30","title":"Válságban és kanyarban előzné a Zarát és a H&M-et az ultragyors kínai konkurencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]