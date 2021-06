Vannak meccsek, amelyek végén csalódottak vagyunk, másnapra mégis csak a büszkeség érzete marad miattuk - nem csak a német-magyar csoportmeccs volt ilyen, a magyar válogatott egész Eb-n nyújtott teljesítményét jellemezhetjük így. Marco Rossi arról beszélt a lefújás után, hogy a legszebb tündérmesékben sincs mindig happy end. A válogatott azonban nem csak csapatként alkotott nagyot, volt néhány olyan egyénisége is, akik számára a saját karrierjükben is tündérmese volt az elmúlt két hét, ezek vége pedig még akár rendkívüli is lehet. Lehet tovább szurkolni.

Schäfer András

Az ember, akit négy éve először azért láthattunk egy lefújás után sírni, mert a csapata nem tudta zsinórban kilenc veretlen meccsel kezdeni a másodosztályú szezont, idén pedig már azért, mert a válogatott csak 2-2-t játszott a németekkel az Eb-n - ez egyszerre mond el mindent a győzni akarásáról és a karrierje villámgyors felíveléséről. Azon az állításon, hogy Schäfer András a magyar futball következő éveinek egyik legfontosabb szereplője lehet, az Eb előtt szinte mindenki nagyot csodálkozott volna, egyedül az MTK-szurkolók kérdeztek volna vissza, hogy „hát persze, mi ebben az újdonság?”.

Pedig ő még fiatalabb korában sem lehetett biztos abban, hogy sikerül neki az áttörés - az utánpótlás-válogatottakban összesen 15 meccsen játszott. Szerencsére az MTK-nál megbíztak benne. Miután végigjárta a klub utánpótlás csapatait, már 18 évesen a csapat egyik legfontosabb játékosa volt, akire csak azért nem tekintettek a jövő nagy MTK-focistájaként, mert egyértelmű volt, hogy nagyon fiatalon ki fogja nőni a magyar bajnokságot. Ez a pillanat 2019 elején jött el, amikor a Genoa egymillió euróért leigazolta.

Sokan féltették ettől - a Genoa hírhedt arról, hogy rengeteg fiatal játékost leigazol, majd a B-csapatban tartja őket évekig -, Schäfer pedig még peches is volt, sérülések hátráltatták szinte rögtön az átigazolása után. Sem a Genoa játékosaként, sem a Chievónál tett féléves kölcsönjátékán nem tudott nemhogy alapemberré válni, de a felnőttcsapatban pályára lépett, és sokan kezdhették elkönyvelni, hogy egy újabb magyar tehetség elkallódását látjuk. Mindenki szerencséjére 2020 elején elment Dunaszerdahelyre, és a szlovák bajnokságban dobogóra hajtó csapatban már megtalálta a számítását. Villámgyorsan alapember lett, így nem is volt nagy csoda, hogy tavaly ősszel már válogatott meghívót is kapott. Az első kilenc meccsen azonban, ahol kerettag volt, vagy be sem állt, vagy csak 12-14 percekre cserélték be, egyetlenegyszer kapott félóra játéklehetőséget. Marco Rossi az Eb előtt másfél héttel, a Ciprus elleni edzőmeccsen kísérletezve tette be a kezdőbe, rögtön gólt is szerzett, azóta fix helye van a kezdőcsapatban. Az egész Eb-n a magyar csapat egyik legjobb teljesítményét hozta, mindennek a csúcsa a Németország elleni vezető gólja volt. Az egyik legelismertebb szakportál, a Transfermarkt az Eb előtt 700 millió euróra becsülte a piaci értékét, ez minden bizonnyal feljebb megy, amint kijön újabb becslés, és nagyon sok ideje van karriert csinálni, hiszen még mindig csak 22 éves - nem kell nagyon csodálkozni, ha az Eb után válogathat a jó átigazolási ajánlatok között.

© MTI / EPA / Illyés Tibor

Schön Szabolcs

Ahhoz képest, hogy csak 27 perc játékidőt kapott az Eb-n, a torna egyik kellemes meglepetése ő. Az Eb előtti utolsó edzőmeccsen az írek ellen 0-0-nál az utolsó percben állt be, ehhez képest majdnem lőtt egy győztes gólt, majd az Eb-n a portugálok ellen szinte pont ugyanez történt: beállt, majd rögtön lőtt egy gólt, amit les miatt nem adtak meg - amúgy teljesen helyesen. Ez után még a németek ellen játszhatott.

Az ő története is hasonlít Schäferére annyiban, hogy a kamaszkori sztárjelöltség után egy nagy újratervezés kellett az elkallódás elkerüléséhez. A gyerekkorát a Kispest utánpótlásában töltötte, és hamar látszott rajta, hogy nagy tehetség: 16 évesen úgy igazolta le az Ajax, hogy ugyanekkor a Chelsea is hívta. Az amszterdamiak utánpótláscsapataiban jól is teljesített, de egy év elteltével már látszott, hogy a felnőttcsapatba kerülés egyelőre távoli neki. 2019 elején szerződést bontottak vele a hollandok, ő pedig azért, hogy felnőttcsapatban játszhasson végre, visszajött Magyarországra, az MTK-hoz. A leigazolásakor épp Schäfer példáját hozták fel arra, hogy ha egy fiatal sokat dolgozik, akkor nagy jövő lehet előtte a klubnál.

Így is történt. Az első fél évében még nem nyújtott kiemelkedőt, utána viszont már látszott, hogy az egyik legnagyobb tehetségről van szó. Idén tavasszal az év felfedezettjének választották - a díját azért nem vehette át személyesen, mert ekkorra már eladták az FC Dallasnak. Izgalmas kísérlet ez: néhány éve még őrültség lett volna, ha egy 20 éves játékos az USA-ba igazol, de most már nem csak egykor jó európai focisták karriervégi levezető helyeként funkcionál az amerikai bajnokság, lehet innen is nagy pályafutást építeni. Az Eb előtt Schön piaci értékét 1 millió euróra becsülték, és 20 évesen bőven lehet még innen hova feljebb lépni.

© MTI / Kovács Tamás

Szalai Attila

Eddig két olyan focistáról volt szó, akik most mutatták meg magukat először komolyabban a nemzetközi szinten - Szalai Attila helyzete más, ő 23 évesen egy élcsapat játékosa, innen léphet még följebb.

Sikere ráadásul igazából nem is a magyar utánpótlás-nevelés jó munkáját mutatja. 14 éves volt, amikor a Rapid Wien juniorcsapatához ment el Magyarországról, egészen 18 éves koráig játszott ott. Bécsi focistaként hívták be a magyar utánpótlás-válogatottakba, viszont amikor a felnőtt játékosok közé került, egy kicsit megakadt: a Rapid első csapatában csak egy meccset játszott.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Ausztriából a magyar bajnokság - két szezon a Mezőkövesdben - persze visszalépésnek tűnhetett 017-ben, arra azonban teljesen jó volt ez nála is, ahogy Schön esetében is láttuk, hogy felnőttek között szedett magára komolyabb meccsrutint és vált egyre jobb játékossá. 2019-ben el is vitte az Apollon Limasszol, de a ciprusi bajnokság csak ugródeszka volt számára, másfél évvel később már a Fenerbahce igazolta le. A török sztárcsapatban mostanra fix kezdő, ahogy 2020 ősze óta a válogatott kezdőjéből sem lehet kirobbantani. Az Eb három csoportmeccsét végigjátszotta, és a magyar csapat egyik legstabilabb pontja volt. A piaci értékét már az Európa-bajnokság előtt 7 millió euróra becsülték, és folyamatosan hallhatjuk a pletykákat, hogy még a töröknél is erősebb bajnokságból kaphat ajánlatot.

Gulácsi Péter

Őt már az Eb előtt sem nagyon kellett bemutatni senkinek, mégis helye van ebben a cikkben: az ő példáján látszik, hogy egy befutott, kimondottan sikeres játékosnak mit jelent, ha nagyot alkot egy nemzetközi válogatott tornán.

Gulácsi azok közé a magyar válogatott játékosok közé tartozik, akik az NB I.-ben egy percet sem játszottak, még 17 évesen, 2007-ben igazolt el az MTK-tól a Liverpool utánpótlásába. Ott a tartalékcsapatok kezdője, a felnőttek kispadja és harmadosztályú kölcsönjátékok között ingázott, mígnem 2013-ban elvitte a Salzburg, két év múlva pedig az RB Leipzig. Már a 2009-es U20-as világbajnokságon megmutatta magát, de az igazi kiugrás Salzburgban jött el számára, majd Lipcsében lépett még feljebb, Király Gábor visszavonulása óta pedig nem is lehet kérdés, hogy ő a válogatott első számú kapusa. Mára kétszeres osztrák bajnok, német bajnoki második, BL-elődöntős. Az előző szezonban Európa egyik legjobb mutatókkal rendelkező hálóőre volt, 2020 őszén pedig a Squawka a világ kilencedik legjobb kapusának választotta. 2013-ban 300 euró volt a piaci értéke a Transfermarktnál, most már 13 millió - és ugyan 31 évesen már nem kezdő, egy kapusnál ez a kor még garantál jó néhány aktív évet.

© Túry Gergely

Az Európa-bajnokságon jól láthattuk, mekkora előny egy csapat számára, ha olyan kapusa van, mint Gulácsi. Az egész védelmünk nagyon megbízható volt, ő pedig szinte végig nagyot alkotott, egyedül a németek első egyenlítő góljánál emlékezhetünk egy hibájára. Azt is bizonyította, hogy a pályán kívül is profi: lehet, maga sem sejtette a télen, hogy mekkora vitákat fog gerjeszteni azzal, hogy kiáll a szivárványcsaládok egyenlőségéért, de nem hagyta, hogy az erre válaszul érkező gyűlölködéshullámban provokálják, a német meccs előtti sajtótájékoztatón pedig azt mondta, „mindenki tudja, mi az én véleményem a világ dolgairól”.

Marco Rossi

Nos igen, nem csak egy játékos alkothat kiemelkedően nagyot az Eb-n, hanem egy edző is. Rossi nevével a magyar futballközeg 2012-ben találkozott először, akkor nevezték ki a Kispest edzőjének, addig a futballista pályafutásának 2000-es lezárása után előbb olasz sokadosztályú csapatoknál edzősködött, majd a Manchester City számára kereste Európa-szerte a tehetséges fiatalokat. Kispesten 2017-ben jutott el a csúcsra, amikor bajnok lett - az elmúlt hat bajnokságból ez volt az egyetlen olyan, amit nem a két dúsgazdag csapat, a Videoton és a Ferencváros egyike nyert meg. A csúcson köszönt el az NB I.-től, Dunaszerdahelyen folytatta, innen lett magyar szövetségi kapitány.

© MTI / Kovács Tamás

2018 és 2019 nem sikerült túl jól, az elmúlt egy évben azonban szárnyal a csapat. Nem csak az eredmények miatt lehet ezt írni, bár a Nemzetek Ligájában az A ligába jutás, a sikeres Eb-pótselejtező, és most az Eb-n nyújtott teljesítmény akkor is szép volna, ha nézhetetlenül ronda játékkal értük volna el. De Rossi ennél többet tett, a magyar csapattól most már kimondottan szép focit várhatunk meccsről meccsre, és lassan nincs a világnak olyan csapata, amelyiknek a dolgát ne tudná a magyar legalább megnehezíteni. Pedig csak a játékosok összértéke és egyéni tudása alapján csak egy csapat lenne a mienk a minden korábbinál tágabb európai középmezőnyből, Rossi azonban olyan arcot ad a csapatnak, hogy a középmezőnyben már bárki ellen reális győzelmi eséllyel kezdenek a magyarok, és a legjobb napjainkon a világelit csapatait is meg tudják izzasztani. Azt pedig nem tudjuk, hogy a most 56 éves szövetségi kapitány meddig tervez a válogatott élén maradni, de akárhogy is alakul a karrierje, az Eb az egyik legszebb néhány sor lesz a szakmai önéletrajzában.