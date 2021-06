Egy hónapig a labdarúgásról szól Európa: egy év csúszással a járvány miatt, valamelyest módosult körülmények között, de itt a 2020-as foci-Eb. Ráadásul annyira itt van, hogy négy meccset Budapesten játszanak, a torna 24 csapata között pedig ott van a magyar válogatott is. Kövesse az Eb minden pillanatát, hírét a hvg.hu cikksorozatával.

Azt tudtuk az Eb előtt, hogy a mienk lesz a halálcsoport, de nem úgy értettük, hogy mindenki kiesik legkésőbb a 16 között – márpedig miután Magyarország, Portugália és Franciaország is búcsúzott, Németország is kiesett. Nem is akármilyen meccsen, az angol-német nyolcaddöntő a Wembley-ben a futball egyik, ha nem a legnagyobb presztízsű összecsapása.

Az angol válogatott kimondottan védekező összeállításban lépett pályára, hét olyan játékossal, akinek védő az eredeti posztja, ez pedig látszott azon is, hogy a németek kezdték aktívabban a meccset. Magabiztos volt a német csapat, úgy tűnt, az angolok negyedóra késéssel kezdték el a meccset, de ekkorra csak megérkeztek: a félidő felére már egyenrangú lett a két válogatott, viszont nagyjából pont ekkorra elkezdett a színvonal is esni. A németektől nem volt túl jó ötlet, hogy felívelésekkel próbáltak megindulni, az angolok viszont hiába támadtak többet, pontatlanok voltak. A félidő legutolsó támadása jelentette a legnagyobb veszélyt, Kane már Neuert is kicselezte, Hummels hatalmasat mentve piszkált bele még a labdába, így maradt a 0-0.

A második félidőre jó nagyot esett a színvonal, de az utolsó negyedórára az angolok bedarálták a németeket, erővel sokkal jobban bírták. A 75. percben szinte kipasszolgatták a németeket, Sterlingtől indult az akció, Kane, Grealish és Shaw küldték tovább a labdát, Sterlingnek öt méterről kellett a kapu közepébe lőnie. A németekben ott volt az egyenlítés, Müller elképesztő nagy helyzetben lőtt nem sokkal a kapu mellé, de az angol csapat szerzett újabb gólt: Shaw labdaszerzése után áthozták a labdát a félpályán, balról egy beadás érkezett Grealishtől, Kane-nel szemben Neuer kiszolgáltatott volt.

© AFP

Így Anglia jutott be a nyolc közé – a hétfői parádés meccsek után egész furcsa volt látni, hogy a németekből hiányzik az az extra, ami miatt kétgólos hátrányban sem adnák fel a meccset -, és úgy figyelhették a második esti meccset, hogy tudták, aki nyer, azzal játszanak.

© AFP

Svédország-Ukrajna párosítással értek véget a nyolcaddöntők. A svéd csapat alaposan beszorította az ukránokat az első percekben, de azért lehetett látni, hogy ez az a két csapat a legjobb 16 között, amelyet talán a legkevesebben emlegetnek a végső sikerre esélyesként. A két csapat kimondottan jól védekezett az Eb eddigi részében, és most is a stabil védelemre alapoztak, ami azt is jelentette, hogy nem indult túl élvezetesen a nyolcaddöntő.

A 29. percben Ukrajna megszerezte a vezetést, Jarmolenko a tizenhatos sarkától lövés helyett a túloldalra ívelte át a labdát, Zincsenko állt ott, kicsit kisodródva lőtt, és Olsen ugyan hozzáért, annyira erős volt a lövés, hogy így is gól lett. Ez egyben azt is jelentette, hogy a svédek is kénytelenek voltak támadóbban játszani. És a fölényből tényleg gól lett: a 43. percben Forsberg 20 méterről szúrt rá egy lövést, a labda megpattant Zabarnij lábán és irányt váltott, így Buscsan tehetetlen volt.

© AFP

A szünet után tíz perc telt el az első látványosabb helyzetekig, két percen belül mindkét csapat lőtt egy kapufát – majd nem sokkal később a svédek még egyet. Továbbra sem ez volt a legemlékezetesebb nyolcaddöntő, de határozottan feljavult a meccs. Egyre nagyobb lett a svéd fölény, de az ukrán csapat részben tudatosan adta át a területet. Ez azonban egy idő után ahhoz vezetett el, hogy visszaesett a tempó és a színvonal is, annyira nem akart gólt kapni egyik csapat sem. 1-1 lett a rendes játékidő, jöhetett a hosszabbítás.

Komoly változást azt ígért, hogy Svédország emberhátrányba került. Danielson brutálisan szállt bele Besedinbe, nyújtott lábbal ment térdre. Egészen extrém volt azonban, ami ez után következett, a hosszabbítás első félidejének végén gyakorlatilag percenként állt le a játék sérülés miatt, itt már az is kérdés volt, hogy aki továbbjut, ússza meg sok sérülés nélkül. A hosszabbítás második félideje már sokkal inkább az ápolásokról és az elfáradásról szólt, mintsem a fociról, láthatóan elkészült az erejével mindkét csapat.

© AFP

De amikor azt hittük, mindjárt jöhetnek a tizenegyesek, a 121. percben Ukrajna megszerezte a vezetést. Zincsenko ívelte be a labdát, Dobvik két svéd védő közül befejelte. Innen pedig már nem változott az állás, Ukrajna jutott a legjobb nyolc közé.

© AFP

Most két szünnap következik, majd pénteken 18 órakor Svájc-Spanyolország, 21 órakor Belgium-Olaszország. Aztán szombaton 18 órakor Csehország-Dánia, 21 órakor Ukrajna-Anglia.