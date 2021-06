Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású folyóba ejtette. Kár volt: a készülék megkerült, és kutya baja.","shortLead":"Az Idaho államban élő Tom Adams végleg lemondott iPhone-járól, amikor egy baleset következtében egy erős sodrású...","id":"20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467e88df-3b0c-4cd7-b3ba-58d5c0d5357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdc14f-33e1-4bb1-8c72-a34e964f55c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_vizbe_esett_iphone_idaho_folyo_vizallosag","timestamp":"2021. június. 28. 08:03","title":"Még mindig ébresztett az iPhone, amely három napon át volt egy három méter mély folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb az első készülék az iPhone 12-höz képest.","shortLead":"A PhoneBuff csapata ezúttal az első és a legutóbbi iPhone-ok képességét mérte össze, hogy kiderüljön, mennyivel lassabb...","id":"20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15479b73-86d5-431f-821b-f9c0197bc274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b1960-0dfa-4f19-b3de-2b7ac79f1eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_iphone_12_sebessegteszt","timestamp":"2021. június. 28. 14:03","title":"Videó: összemérték az első iPhone és az iPhone 12 sebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","shortLead":"Az első kutatási eredmények alapján kimondottan előnyös a két oltóanyag keverése, így ugyanis erősebb védelem érhető el.","id":"20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db28bb1-8e8a-4c6c-a0ae-5d7de692be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_astrazeneca_pfizer_oltas_vakcina_keverese","timestamp":"2021. június. 29. 14:03","title":"Már látni, mi történik, ha az AstraZeneca után Pfizerrel oltanak be valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","shortLead":"A kormány a homofóbtörvényben ezzel is foglalkozik.","id":"20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=843df9ed-9126-4c0b-bdcd-f513f7dfd534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544ac76-5cf2-4941-a4a0-e226bce529b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Csak_az_allam_altal_kijelolt_szervezet_tarthat_a_jovoben_drogprevencios_felvilagositast","timestamp":"2021. június. 27. 20:13","title":"Csak az állam által kijelölt szervezet tarthat a jövőben drogprevenciós felvilágosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nemcsak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik.","shortLead":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott...","id":"20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1186a5-42dc-41c5-ac69-afb421ee61be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","timestamp":"2021. június. 27. 20:15","title":"Egyszer úgyis kiderül, hogy csaló vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","id":"20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53de383c-2e83-47c9-82aa-df1bf34f72f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","timestamp":"2021. június. 28. 07:59","title":"A VW 2035 után nem árul több belsőégésű motoros autót Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]