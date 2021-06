Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","shortLead":"Elemzők szerint a drágulás várhatóan nem áll meg, de mérséklődhet.","id":"20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36477d-24b1-4696-800f-9e68ca59686f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_tankolas_benzin_aremelkedes_toltoallomas","timestamp":"2021. június. 29. 19:58","title":"Kilencéves csúcs közelébe emelkedik a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","shortLead":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","id":"20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e797fb7-465b-46a8-8f1b-a695eb1e327f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","timestamp":"2021. június. 28. 07:23","title":"20,5 milliárd forintot költ a kormány a jövő évre tolt népszámlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b933ba35-811f-4d22-9db6-d99e46a8c2f4","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A homoszexualitást 18 év alattiak számára tabusító törvény elfogadása után kitört nemzetközi felháborodást már a külföldön élő magyarok is érzik a bőrükön. Nemcsak negatív, de pozitív megjegyzéseket is kapnak, sokak számára vonzó, hogy a magyar kormány szembemegy a nyugati-európai politikai kultúrával. Külföldön élő magyarokat kérdeztünk.\r

