Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott Jakab Péterrel, és sok milliós pénzbírságot kaptak ellenzéki politikusok – erről szólt az Országgyűlés idei tavaszi ülésszakának majd’ 300 órája. ","shortLead":"Futószalagon fogadtak el vitatott törvényeket, a Jobbik kisegítette a kormánypártokat, Orbán Viktor szócsatákat vívott...","id":"20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b00253-47fe-467f-9e20-2d0083b870bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b378c8-d19c-4a28-8bde-e02966a55162","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Orban_Viktor_torvenygyar_Fudan_homofobtorveny_jogalkotas","timestamp":"2021. július. 01. 05:30","title":"Orbán csúcsra járatta a törvénygyárat, pedig korábban megvetette az ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e734e5-0e68-4017-85e8-d2fb2b9ce700","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","timestamp":"2021. július. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Politikai szín vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","shortLead":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","id":"20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af15adf-b9f9-44a5-9118-f2fc5b5fbdab","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","timestamp":"2021. június. 30. 15:53","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök: fellökött és megrugdalt valakit a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes társaságba bekerült Bucsi Réka és Rév Marcell is. ","shortLead":"395 új tagot jelölt ki az Amerikai Filmakadémia, és amire igazán büszkék lehetünk, hogy az Oscarról szavazó népes...","id":"20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a09b9aa-f66d-4579-9cff-efe2bbef850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b021a2-9b2a-49e3-970e-8edd85d7efc1","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Ket_magyart_is_bevalasztott_tagjai_koze_az_Oscardijakrol_donto_Amerikai_Filmakademia","timestamp":"2021. július. 02. 10:19","title":"Két magyart is beválasztott tagjai közé az Oscar-díjakról döntő Amerikai Filmakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","shortLead":"A most kinevezett András Pál a 2016-os kvótanépszavazás után egyszer már betöltötte ezt a posztot.","id":"20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac816b1e-3927-4b16-a62c-a70c63eabbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_kulfoldi_szavazasok_miniszteri_biztos_szijjarto_peter","timestamp":"2021. július. 01. 11:38","title":"Újra miniszteri biztos foglalkozik a külföldi szavazásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","shortLead":"A Tel-Avivi Egyetem kutatói szerint komoly áttörést jelent, hogy az eddiginél jóval kisebb struktúrát alkottak meg.","id":"20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4741730d-ec69-489d-9c93-ecbf817d0a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba60b482-1855-4ebe-98da-8a5471ddd609","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tel_avivi_egyetem_kutatas","timestamp":"2021. július. 01. 14:03","title":"A világ legapróbb technológiai eszközét alkották meg izraeli kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea9e648-3c1f-412c-a9b2-ebb102e7cd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584a7fc7-15f9-4f07-9621-4bb29105ddb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_marabu_Feknyuz_Tarvagas_Fidelitasmodra","timestamp":"2021. július. 01. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tarvágás Fidelitas-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","shortLead":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","id":"20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f1352-5410-40bd-b0f0-3f4ba3dddda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","timestamp":"2021. július. 02. 09:33","title":"A Windows 11-ben nem lesz kék halál – fekete jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]