2021. június. 24. 13:05 Sztojcsev Iván Sport

A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2 lesz, sőt a három magyar meccs eredményeire leadott tippek összesítésében is ők ketten lettek a legjobbak. Merkely Béla hozott össze különleges bravúrt: ugyan egy magyar meccs eredményét sem találta el, ő volt a 11 játékos közül az egyetlen, aki a csoportunk helyezéseit precízen leírta már az első meccs előtt.