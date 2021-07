Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi eladásait.","shortLead":"A francia gyártók érthető módon nem örülnek az új orosz törvénynek, több cég már le is állította az oroszországi...","id":"20210706_orosz_pezsgo_Champagne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de6f98e3-49e0-486e-8d8c-e660a4e3c745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab483186-9b1f-4318-8a93-f3622f386958","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_orosz_pezsgo_Champagne","timestamp":"2021. július. 06. 13:06","title":"Putyin megpróbálja lefoglalni az orosz pezsgőknek a Champagne elnevezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott a miniszterelnökkel.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott...","id":"20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2b78-7a9f-499a-bc44-a3264a5deab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","timestamp":"2021. július. 06. 18:10","title":"Tegnap még a kormányt kritizálta, ma már Orbánnal együtt nézte az aranytartalékot Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi lehet az, ami véget vet a drágulásnak, egyáltalán van-e esély arra, hogy magyarországi beavatkozással valamit változtatni lehessen?","shortLead":"Óriási a drágulás az építőiparban, és nem sok jele van annak, hogy a közeljövőben megállhat az árak száguldása. Mi...","id":"20210706_epitoipar_arak_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc57c01-7335-4cf3-93d5-13490707c308","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_epitoipar_arak_dragulas","timestamp":"2021. július. 06. 06:45","title":"Ha nem a kormány intézkedései, akkor mi állíthatja meg az építőipar elszabadult árait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem a Székely termék név ilyen használatától.","shortLead":"El is küldtek egy adagot tesztelésre a Transindexnek, miután a portál nem volt elragadtatva sem a Csíki Csipsztől, sem...","id":"20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97289c8d-d206-45c5-bdb6-c28ddea98995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef4e296-cd64-4945-8d81-87dca84f0b62","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_Medveurulek_konzerv_Csiki_Sormanufaktura","timestamp":"2021. július. 06. 12:00","title":"Medveürüléket árul konzervben a Csíki Sörmanufaktúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7658a3b0-53bf-47eb-aec3-97f31a0ac234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyarországi helyzetet részben az állami támogatásokkal, részben pedig a koronavírus hatásaival magyarázzák. ","shortLead":"A magyarországi helyzetet részben az állami támogatásokkal, részben pedig a koronavírus hatásaival magyarázzák. ","id":"20210707_ingatlanpiac_rekordok_duna_house_magyarorszag_lengyelorszag_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7658a3b0-53bf-47eb-aec3-97f31a0ac234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc2b1c2-3ad9-42f6-a451-d0dce586819a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210707_ingatlanpiac_rekordok_duna_house_magyarorszag_lengyelorszag_csehorszag","timestamp":"2021. július. 07. 10:19","title":"Annyira pörög a lakáspiac, hogy három országban is sorra dönti saját rekordjait a Duna House","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány autópálya-koncesszióját. Nem lehet megítélni – írják –, hogy indokolt-e például a 35 éves időtartam, vagy a magyar kormány arra készül, hogy megsértse az EU alapszabadságait.","shortLead":"Az Európai Bizottságtól kéri a Transparency International Magyarország, hogy vizsgálják meg a kormány...","id":"20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cb277f-1b2c-428c-bbc3-eb0307d590d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_transparency_international_europai_bizottsag_versenyjog_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. július. 05. 13:49","title":"Transparency: A 35 éves sztrádakoncesszió nem is koncesszió az uniós irányelv szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni. De vajon a hétköznapi ember mit tart a legfontosabb innovációnak? Megkérdeztünk négy generációt, hogy melyik vívmányba szerettek bele visszavonhatatlanul. ","shortLead":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni...","id":"magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821e1ea-fcbe-4221-9f08-b5315e9b1546","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","timestamp":"2021. július. 06. 19:30","title":"Karikó Katalin vagy Elon Musk? – Hétköznapi embereket kérdeztünk az elmúlt 20 év legnagyobb felfedezéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"a5a19176-6ca2-46f4-b85e-6ca51c39ae0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányhivatal fog dönteni a szórakozóhely fellebbezéséről.","shortLead":"A kormányhivatal fog dönteni a szórakozóhely fellebbezéséről.","id":"20210706_monyo_land_engedely_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a19176-6ca2-46f4-b85e-6ca51c39ae0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae1cffb-3f6b-46b2-b3e1-93ab48e81d03","keywords":null,"link":"/kkv/20210706_monyo_land_engedely_felfuggesztes","timestamp":"2021. július. 06. 21:29","title":"Három héttel a nyitás után felfüggesztették az engedélyét az új budapesti koncerthelyszínnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]