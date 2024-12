Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"06577c88-c962-453b-afcd-b384272ca58c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindhárom férfi irataiban ugyanaz a név és születési idő szerepelt.","shortLead":"Mindhárom férfi irataiban ugyanaz a név és születési idő szerepelt.","id":"20241221_nigeriai-dilerek-rendorseg-elfogas-marihuana-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06577c88-c962-453b-afcd-b384272ca58c.jpg","index":0,"item":"6ae4870b-f8e0-4f04-b139-ab6c44243d66","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nigeriai-dilerek-rendorseg-elfogas-marihuana-kokain","timestamp":"2024. december. 21. 08:40","title":"Nigériai dílereket fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","shortLead":"A fenntartó önkormányzati cég vezetője azonnal kirúgta.","id":"20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17613d07-cabb-4b8b-9ea7-f1cb8468cb9f.jpg","index":0,"item":"0cf8e3af-9a0d-405d-9f6f-b33777259b49","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_vaci-uszoda-oltozo-rejtett-kamera-dolgozo","timestamp":"2024. december. 20. 17:07","title":"Egy dolgozó rejtett el kamerát a váci uszoda öltözőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is megtalálhatók, amelyek segítségével környezetbarát lehet az energiatermelés. Mutatjuk a legjobbakat.","shortLead":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is...","id":"20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775.jpg","index":0,"item":"2e23a6f4-625a-41d1-b66d-f74bf29e91dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","timestamp":"2024. december. 21. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a gravitáció, ami áramot generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy egy különleges fűszer, szirup mind arról tanúskodik, hogy törődünk másokkal. Részlet Romics Bea Gasztroajándékok című könyvéből.","shortLead":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy...","id":"20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c.jpg","index":0,"item":"8eb2cc78-ad1c-4eb1-8fb9-005e7881f0c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","timestamp":"2024. december. 21. 19:15","title":"Gasztroajándékok karácsonyra: A tökéletes mézeskalácskeksz és mézeskalácsszirup receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös cél elérése érdekében.","shortLead":"Dél-koreai kutatói szerint sikerült áttörést elérni a robotrajok fejlesztésében, amelynek tagjai összedolgoznak a közös...","id":"20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718.jpg","index":0,"item":"687ef04e-f04c-42a3-b2b5-fdd6e09acd5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_hangya-robotraj-miniatur-robot-technologia","timestamp":"2024. december. 20. 15:03","title":"Hangyák ihlették a miniatűr robotot, ami az ereket is képes lehet megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos legendán és fenyőágon át vezetett. Hogyan tört be a piacra a Stühmer-féle cukkedli, és hogyan vált a karácsony igazi nemzeti sportjává a cukorkakeresés? Szaloncukor-történelem a nádméztől az üres papírig.","shortLead":"Karácsonyfára ma már csak a magyarok aggatnak pillangószerűen becsomagolt bonbont, az idáig vezető út azonban számos...","id":"20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfb96f91-c576-4b1a-a85b-22bad9a9c96b.jpg","index":0,"item":"37c980fa-4438-46b4-a640-af3fec6868ac","keywords":null,"link":"/360/20241220_szaloncukor-tortenet-hungarikum-fondant-csomagolas-karancsonyfa","timestamp":"2024. december. 20. 17:30","title":"Kicsit kemény, nagyon elfogyott: mitől hungarikum a szaloncukor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241221_tarsintelligencia-3-resz-mi-ai-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"4419cda9-aa30-483e-b984-cd4a910ebf73","keywords":null,"link":"/360/20241221_tarsintelligencia-3-resz-mi-ai-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2024. december. 21. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 3. rész: Egy szoftver minden felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]