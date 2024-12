Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","shortLead":"Orbán Viktor kormányfő a 8. lett az aktív képviselők sorrendjében, összesen 51 alkalommal beszélt az Országgyűlésben.","id":"20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d4db0-f3c3-4234-81d9-89b9091193c4.jpg","index":0,"item":"4b856748-d960-4b88-bcaf-2db786a149ed","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Egyszer-sem-szolalt-fel-a-parlamentben-11-fideszes-es-egy-ellenzeki-kepviselo","timestamp":"2024. december. 23. 07:57","title":"Idén egyszer sem szólalt fel a parlamentben 11 fideszes és egy ellenzéki képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adba43ac-1e94-448d-9c23-093cb38423ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök körül egy év leforgása alatt jelentősen megváltozott a politikai légkör, így tartott most sajtótájékoztatót a nemzetközi és a magyar sajtó előtt. Sokszor kitért a magdeburgi merénylet és a migráció összefüggésére, a magyar uniós elnökségről pedig azt mondta, hogy ilyen elszigeteltséget még sosem látott. ","shortLead":"A miniszterelnök körül egy év leforgása alatt jelentősen megváltozott a politikai légkör, így tartott most...","id":"20241221_orbaninfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adba43ac-1e94-448d-9c23-093cb38423ba.jpg","index":0,"item":"164941d7-1498-4af2-977b-75623f17aaaa","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orbaninfo-ebx","timestamp":"2024. december. 21. 10:30","title":"Orbán Viktor: Sosem fogok olyannal vitatkozni, akinek a gazdái Brüsszelben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük közösséget kovácsolni, egyáltalán mi szükségük van rá? Petrik Ida közgazdásszal, a Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség alapítójával beszélgettünk, aki idén megkapta a Green Brands Év Zöld Személyisége díjat.","shortLead":"Mi közös lehet egy kézművescsempe-gyártóban és egy natúrborászban azon kívül, hogy vidékiek? Hogyan lehet belőlük...","id":"20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cddb0420-8f50-475f-987c-86d855735c58.jpg","index":0,"item":"d85b4b59-4fba-44d4-93cc-dea9559e5492","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_petrik-ida-interju-modern-es-stilusos-videki-uzleti-kozosseg-ev-zold-szemelyisege-2024-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 21. 14:30","title":"Hogyan lesz a stílusos vidékiségből fenntartható közösség? - interjú Petrik Idával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde07e63-df6f-4cea-9a71-0bcfac15fa45","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős átrendeződést hozott az Uniomedia idei LinkedIn felsővezetői toplistája, amelyen a Jabil Circuit vezérigazgatója, Kékesi Sándor szerezte meg az első helyet, egy év alatt megduplázva a követőtáborát. Az ötven legnagyobb magyar nagyvállalat és kereskedelmi bank vezetőinek mezőnyéből két olyan felsővezető is a top 5-be került, akik egy éve még az első lépéseket tették a LinkedInen.","shortLead":"Jelentős átrendeződést hozott az Uniomedia idei LinkedIn felsővezetői toplistája, amelyen a Jabil Circuit...","id":"20241221_linkedin-toplista-magyar-felsovezetok-regios-rangsor-uniomedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cde07e63-df6f-4cea-9a71-0bcfac15fa45.jpg","index":0,"item":"ba00e540-3105-42ea-ad8d-63d36d592d07","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_linkedin-toplista-magyar-felsovezetok-regios-rangsor-uniomedia","timestamp":"2024. december. 21. 14:03","title":"Alaposan átrendeződött a magyarországi LinkedIn-toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő híveinek a miniszterelnök év végi sajtótájékoztatóján. Megmaradt a kedvenc elfoglaltságánál, a tejút törvényeinek megfejtésénél.","shortLead":"Kevés kapaszkodót adott a karácsonyi bevásárlásban kiürült pénztárcájú, Magyar Péter népszerűségét értetlenül figyelő...","id":"20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"9bdb0ddf-f638-472d-a2f3-ca079f193b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_orban-viktor-ev-vegi-sajtotajekoztato-orbaninfo","timestamp":"2024. december. 21. 17:50","title":"Orbán fogadóórája: ha nincs Magdeburg, címet sem lehet adni a kormányfő produkciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]