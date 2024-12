Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából ki tudják termelni a lakbért, másoknak a Máltai Szeretetszolgálat továbbra is finanszírozza a lakhatást, de rengetegen tűnnek el nyomtalanul a rendszerből, és olyanokról is hallani, akik arra kényszerültek, hogy visszatérjenek Kárpátaljára. Az utóbbi négy hónapban több érintett családdal és szállásadóval maradtunk kapcsolatban, hogy megtudjuk, hogyan élnek túl. Három helyszín, három különböző sors. ","shortLead":"Augusztus vége óta nem jár állami lakhatási támogatás több ezer kárpátaljai menekültnek. Vannak, akik alkalmi munkából...","id":"20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574ea1d2-761e-4925-b9d0-ed108da136fd.jpg","index":0,"item":"a2c8a2bb-0999-4617-8380-7c4b1c0c4194","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_karpataljai-menekultek-ukrajnai-haboru-tamogatas-maltai-szeretetszolgalat-lakhatas-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"„Nincs még egy ország, ahol különbséget tesznek menekült és menekült között” – hogyan élnek az állami támogatástól elesett kárpátaljai menekültek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","shortLead":"Az Union Berlin utoljára október 20-án tudott győzni, megváltak a dán edzőtől.","id":"20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edf1422c-eb18-4920-86a0-a7c19909d962.jpg","index":0,"item":"73748008-5f76-4c5f-91cc-756c18b7fae9","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Menesztettek-Schaferek-edzojet","timestamp":"2024. december. 27. 20:31","title":"Menesztették Schäferék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5647eb19-d9d1-4d7a-8b96-eb638699711c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A válaszadók harmada vallotta be, hogy próbál megszabadulni a nem kívánt ajándékoktól.","shortLead":"A válaszadók harmada vallotta be, hogy próbál megszabadulni a nem kívánt ajándékoktól.","id":"20241227_rossz-karacsonyi-ajandekok-brit-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5647eb19-d9d1-4d7a-8b96-eb638699711c.jpg","index":0,"item":"e857a7e3-e492-4452-9463-352d4eb2ceb6","keywords":null,"link":"/elet/20241227_rossz-karacsonyi-ajandekok-brit-felmeres","timestamp":"2024. december. 27. 09:07","title":"Szörnyű karácsonyi ajándékot kapott a britek ötöde, de a sírhely és a vécéülőke ezek közül is kiemelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a tanításban. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium elődje sok mindenben megelőzte a korát, újszerű pedagógiai módszereiket azonban a kezdetben sokan kétkedve fogadták. Mohay Péter, az iskola matematikatanára szerkesztésében a közelmúltban jelent meg <em>A Trefort szellemisége</em> c. könyv, melyből az is kiderül, miért nem hatékony a frontális oktatás és miért volt szokatlan a kézfogás tanár és diák között a 19. században. ","shortLead":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek...","id":"20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020.jpg","index":0,"item":"05e5f238-97ab-4d16-8aa8-7714c2480246","keywords":null,"link":"/360/20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","timestamp":"2024. december. 28. 11:00","title":"Ne legyen a cél, hogy szeressék a diákok - mitől népszerű egy tanár most, és mitől volt 150 évvel ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"Már több közvélemény-kutatásban megelőzi a Tisza Párt a Fideszt, az online térben pedig köröket ver az új ellenzéki vezető a miniszterelnökre. A kérdés már csak az, kitarthat-e a lendület a következő választásig, és a NER-gépezet nagyágyúival is felveszi-e a versenyt Magyar Péter. HVG-Ténytár.","shortLead":"Már több közvélemény-kutatásban megelőzi a Tisza Párt a Fideszt, az online térben pedig köröket ver az új ellenzéki...","id":"20241227_hvg-partpreferenciak-2024-magyar-orban-fidesz-tisza-dk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"a652f0f5-3aae-4142-8408-cb668d8337c1","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-partpreferenciak-2024-magyar-orban-fidesz-tisza-dk","timestamp":"2024. december. 27. 09:30","title":"Magyar kontra Orbán: Lassult a Tisza áradása, de így van esély rá, hogy 2026-ban megelőzze a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat fogyasztunk. Többek között savanyú káposztát is készíthetünk ezzel a módszerrel – elmondjuk, hogyan érdemes csinálni lépésről lépésre, mit kell tudni a sózásról, fűszerezésről, hogyan kombináljuk az alapanyagokat, és mire figyeljünk különösen az erjesztés során. ","shortLead":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat...","id":"20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"4214a568-a1c5-4089-9110-c9d2b4104db5","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 18:00","title":"Pisszeghet, sípolhat, szisszenhet és pöföghet a befőttesüveg, de pont ez a jó: így fermentáltunk savanyú káposztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az orosz elhárítás szerint az ukrán hírszerzés szervezte a merényletet, egy orosz állampolgárt őrizetbe vettek.","id":"20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0407a1e-bbb9-4ba3-aab0-711493bf2b66.jpg","index":0,"item":"7dfa99ec-a73e-417c-8741-65163fe6a28e","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Boombox-az-oroszok-szerint-hangszoros-merenyletet-hiusitottak-meg","timestamp":"2024. december. 28. 14:32","title":"Boombox: az oroszok szerint hangszórós merényletet hiúsítottak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]