[{"available":true,"c_guid":"f8a94dfc-d22e-4f00-b796-9e3041209b4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szemcseppek gyógyszert juttatnak a szembe, azonban a használatuk kissé macerás, és a cseppek pontos célba juttatása sem egyszerű. Kanadai kutatók innovatív megoldása egy kontaktlencsére hárítaná a gyógyszeradagolás folyamatát.","shortLead":"A szemcseppek gyógyszert juttatnak a szembe, azonban a használatuk kissé macerás, és a cseppek pontos célba juttatása...","id":"20241228_kontaktlencsebe-integralt-hidrogel-gyogyszeradagolas-szemcsepp-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8a94dfc-d22e-4f00-b796-9e3041209b4b.jpg","index":0,"item":"ecad4c31-abe0-4a1c-bb79-9575f6149152","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_kontaktlencsebe-integralt-hidrogel-gyogyszeradagolas-szemcsepp-helyett","timestamp":"2024. december. 28. 16:03","title":"Szemcseppek helyett találtak egy sokkal kényelmesebb megoldást: a kontaktlencse adagolja a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözői történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5b39fd-0881-4ff1-9309-64116a0cc48b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén borult, ködös idővel ér véget az év, Szilveszter napján csak kevéssel 0 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet. Az új év első napjaiban sokfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, de erős lesz a szél.","shortLead":"Az ország nagy részén borult, ködös idővel ér véget az év, Szilveszter napján csak kevéssel 0 Celsius-fok felett alakul...","id":"20241229_idojaras-szilveszter-ujev-elso-het-fagy-kod-eso-napsutes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5b39fd-0881-4ff1-9309-64116a0cc48b.jpg","index":0,"item":"be2fc909-0d36-4f4d-8409-88371f352f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_idojaras-szilveszter-ujev-elso-het-fagy-kod-eso-napsutes","timestamp":"2024. december. 29. 15:52","title":"Ködös idővel ér véget az óév, széllel köszönt be az új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","shortLead":"A Gazprom a tartozásokra hivatkozik, a moldávok szerint viszont politikai fegyverként használják ellenük az energiát.","id":"20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60444192-2f63-4330-8b47-034587f421f6.jpg","index":0,"item":"81d822b7-2276-4324-96cd-6357fe7ffa03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Oroszorszag-Gazprom-Moldova-gaz-szallitas","timestamp":"2024. december. 28. 18:15","title":"Az oroszok most Moldovát zsarolják a gázcsap elzárásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 3. része.","shortLead":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi...","id":"20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644.jpg","index":0,"item":"6f22d30a-12f5-44a4-a4f4-afd5075d13d3","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","timestamp":"2024. december. 29. 11:00","title":"Aranyak a párizsi olimpián, szélsőjobbos és kommunista győzelmek a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat fogyasztunk. Többek között savanyú káposztát is készíthetünk ezzel a módszerrel – elmondjuk, hogyan érdemes csinálni lépésről lépésre, mit kell tudni a sózásról, fűszerezésről, hogyan kombináljuk az alapanyagokat, és mire figyeljünk különösen az erjesztés során. ","shortLead":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat...","id":"20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"4214a568-a1c5-4089-9110-c9d2b4104db5","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 18:00","title":"Pisszeghet, sípolhat, szisszenhet és pöföghet a befőttesüveg, de pont ez a jó: így fermentáltunk savanyú káposztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a","c_author":"Balizs Benedek","category":"kultura","description":"98 éves volt az amerikai üzletember.","shortLead":"98 éves volt az amerikai üzletember.","id":"20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a.jpg","index":0,"item":"95b19891-a5d9-48a5-a40b-2fd57381f33c","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","timestamp":"2024. december. 29. 10:10","title":"Meghalt Charles Dolan, az HBO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","shortLead":"Szombaton lassan oszlik majd el az éjjel keletkező köd.","id":"20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9224ef15-9e1d-4ef9-b44d-1e22c49b940b.jpg","index":0,"item":"1662f22e-2b8e-4608-8a0b-97815437670d","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_Kodosen-indul-majd-a-szombat","timestamp":"2024. december. 27. 17:11","title":"Ködösen indul majd a szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]