2024-ben 54 bajnoki címet nyert a Ferencváros, amely a klub 125 éves fennállásának legjobb eredménye – ezzel kezdte újévi köszöntőjét Kubatov Gábor klubelnök, majd megjegyezte, az örömben van üröm is, ugyanis az év legfontosabb sporteseményére, az olimpiára hiába a Fradi delegálta a legtöbb sportolót, onnan “nem hoztunk el semmit”.

Újabb célkitűzések vannak: 10 aranyérmet kell begyűjteni Los Angelesben és legalább a 10. helyre fel kell jönni az éremtáblázaton

– jelentette ki Kubatov, majd megjegyezte, hogy az olimpiai felkészülés egy általános, megszokott tempóban zajlott eddig, de ebből ki kell törni.

Olyan sportolókat kell felkészíteni az olimpiára, akikben van megszállottság, a jóléti társadalmaknak pedig ez egy problémája. Magyarországon mindenki azt mondja, hogy nem élünk jól, és néhány embernek talán igaza van, hogy nehéz a sorsa, de azért az átlagosnál, vagy egy afrikai országnál, meg ilyen helyeknél nyilván jobban élünk. És ott ez az egyetlen esélyed, hogy kitörj

– véli a klubelnök, aki egyben a Fidesz alelnöke is. Meglátása szerint azokat az embereket kell megtalálni, akik a jólétük ellenére is hajlandók nagyon sok időt eltölteni a komfortzónájukon kívül, akik megszállottak, ugyanis ezekből az emberekből lehetnek a nagy bajnokok.

Kubatov Pascal Jansen távozására is kitért, megemlítve, hogy “nagyon sok pénzt kaptunk érte”, majd konkrétan is közölte, hogy félmilliárd forintról van szó. Megjegyezte azt is, hogy “nem normális dolog”, hogy félévente edzőt cserélnek, mert egyrészt “nagyon rosszul mutat”, nem tesz jót a keretnek, az öltözői, lelátói hangulatnak, másrészt pedig az edzőcsere egyben stábcserét is jelent, így vélhetően a játékosok is cserélődni fognak, aminek “sosincs jó vége”.

Az utódlás tekintetében konkrétumokról még nem tudott beszámolni, mert – mint azt megjegyezte – “nagyon friss a hír”. Hozzátette, hogy bár nagyjából tíz napja dolgoznak rajta, de amíg nem vált véglegessé Jansen kivásárlása, “nem is illik edzőt nézni, meg nem is néztük nagyon a piacot”, most pedig hatvan nap van dönteni, sem az MLSZ, sem az UEFA nem mondhat semmit, ha ebben az időszakban nem hoznak új edzőt. Mint azt megerősítette, a csapat Leandróval készül, ő több nyelven beszél, elfogadott az öltözőben, a következő tréner kiválasztását illetően pedig nem fognak kapkodni.

Ha a futballban rendben van minden, akkor a klubban is rendben van minden, jól megy a többi szakosztály. Ezért erre nagyon kell koncentrálni. Ráadásul mi méregetjük, hogy a magyar embereket mi érdekli, és a magyar emberek 60 százalékát a futball érdekli, utána 30 százalék körül van a kézilabda, utána van három sport, az úszás, a vízilabda és a jégkorong, ezek ilyen tizenszázalékok

– állapította meg Kubatov, majd kitért a Paks ellen elveszített Magyar Kupa-döntőre:

“Biztos tudják, hogy nagyon kedvelem a Paks edzőjét. Nem is értem, hogy mit keres a labdarúgásban, ez nekem egy morális kérdés, de tegyük ezt félre. De amikor tort ülnek rajtunk, akkor az nem jó érzés. Ráadásul ha megnézzük a meccs statisztikáját, akkor a kaput eltaláló lövések száma kettő. Nem jöttek át a félpályán” – tette hozzá.

A teljes beszédet alább tudja meghallgatni: