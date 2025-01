Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi színtéren elsősorban Ukrajna kapcsán kell világossá tennie, hogy a jó oldalon áll, írja a Die Presse. A Bloomberg szerint itt az idő a demokratikus intézmények védelmére összpontosítani Ausztriában. Kína, Irán, Oroszország és Észak-Korea összezár, az Egyesült Államok jól teszi, ha felkészül a veszélyre, mondja Hal Brands, a Johns Hopkins Egyetem tanára. Donald Trump ugyan kinyilvánította, mire készül a diplomáciában, de a várható eredmény vegyes, írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Az ausztriai és németországi populista jobboldal nyomulásáról ír a Spiegel. A leendő osztrák kormánynak a nemzetközi...","id":"20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"5a814304-d944-4eb4-8ac7-cf18b3f10762","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-nemetorszag-egyesult-allamok-trump-musk-moldova","timestamp":"2025. január. 10. 10:30","title":"Spiegel: Németország rosszul saccolta meg a jobboldali populizmust, az nem csak keletnémet jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal egyszerűbb ennél egy kétkijelzős gépet használni multitaskinghoz. Az Asus rendre kínál ilyet, és most a Las Vegas-i technológiai világkiállítást, a CES 2025-öt tartotta a legrelevánsabb helyszínnek egy újabb bemutatóra.","shortLead":"Megszokott látvány a két számítógép vagy monitor azoknál, akik gyakran dolgoznak többfeladatos üzemmódban. Sokkal...","id":"20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a897dd7-39c3-4763-9a7a-044f178a825f.jpg","index":0,"item":"725bf22f-fe46-4ad4-9b31-f4355ca4c86f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-duo-ux8406ca-ces-2025","timestamp":"2025. január. 09. 16:24","title":"Nem mindennapi notebook: két képernyője, lecsatolható billentyűzete van az Asus laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","shortLead":"A heves szelek nehezítik az oltási munkálatokat, így a tűz továbbra is megállíthatatlanul terjed. ","id":"20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"b6029c71-8c3a-4460-a1c7-6ad609fcda56","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_Los-Angeles-erdotuz-halalos-aldozat-Kalifornia","timestamp":"2025. január. 08. 21:56","title":"Már legalább ketten meghaltak a Los Angelesben tomboló tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégén már kemény mínuszok is lesznek. ","shortLead":"A hétvégén már kemény mínuszok is lesznek. ","id":"20250110_Havas-eso-hozaporok-viharos-hideg-szel-rovid-szunet-utan-ismet-itt-a-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e147a212-3887-4d0c-a547-989563bce82e.jpg","index":0,"item":"9fb07540-2244-4650-b524-03a04a2bbf7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Havas-eso-hozaporok-viharos-hideg-szel-rovid-szunet-utan-ismet-itt-a-tel","timestamp":"2025. január. 10. 06:24","title":"Havas eső, hózáporok, viharos, hideg szél – rövid szünet után ismét itt a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg Zoltánnak, a Republikon Intézet vezető elemzőjének.","shortLead":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg...","id":"20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468.jpg","index":0,"item":"551dc362-ebe0-4536-bc0f-bc82a2441c56","keywords":null,"link":"/360/20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","timestamp":"2025. január. 08. 17:15","title":"„A Fidesz csak egy módon árthatna Magyar Péternek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","shortLead":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","id":"20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"c84020aa-08c6-4d55-9b26-ca1722555a12","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","timestamp":"2025. január. 10. 11:46","title":"Eltűnt magyar ikerpárt keres a rendőrség Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]