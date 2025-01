Hétfő este tartották meg az Év Sportolója gálát az Operaházban, ahol átadták a Magyar Sportújságírók Szövetsége által odaítélt elismeréseket, az év női és férfi sportolójának, az év csapatainak, az év edzőjének, az év fogyatékos sportolóinak és csapatának járó díjat. Ugyanitt az is kiderült, hogy mi volt az elmúlt év sportpillanata és az év közösségi sporteseménye.

Az egyes kategóriákban a rosták után három-három név maradt, a férfi sportolókéban három úszóé, Kós Huberté, Milák Kristófé és Rasovszky Kristófé. Aki arra számított, hogy győzelme esetén most nyilatkozni hallja Milákot – aki utoljára másfél éve adott interjút –, annak csalódnia kellett: a Párizsban 100 méter pillangón arany-, 200-on pedig ezüstérmes úszó nem ment el a gálára. Ami azért nem akkora meglepetés. Amikor először, 2020-ban átvehette a díjat, így fogalmazott: „Nagyon szurkoltam magam ellen, hogy ne kelljen itt állnom és ne kelljen beszédet mondanom, mert úgy gondolom, nem vagyok a szavak embere, inkább a tetteké.”

Az eseményen, amelyen a díjátadók között olyan hírességek szerepeltek, mint Arató „Hide the pain Harold” András, Rófusz Ferenc Oscar-díjas rendező és Antonín Panenka Európa-bajnok cseh labdarúgó, Sulyok Tamás jelenlegi és Schmitt Pál volt köztársasági elnök mellett többek között Mészáros Lőrincet is név szerint köszöntötték. Akadt néhány furcsa pillanata is a gálának, így a bejátszás, amikor néptáncosok egyebek mellett a Wizz Air aranygépe előtt, a ferihegyi repülőtér aszfaltján ropták.

Az év női sportolója az öttusázó olimpiai bajnok Gulyás Michelle lett, aki a szülei mellett az edzőinek és a sportági szövetség elnökének, Balogh Gábornak is köszönetet mondott, neki ugyanis komoly szerepe volt abban, hogy a sportoló egyáltalán elindulhatott az olimpián. A rendőrséget is megemlítette a főhadnagy, megköszönve, hogy lehetővé tették számára, hogy a sportot és a hivatását is tudja gyakorolni.

Az év férfi sportolójának járó díjat a visszavonulását nemrégiben bejelentett háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka és az ötszörös ötkarikás győztes ausztrál úszóklasszis, Ian Thorpe adta át, méghozzá Kós Hubertnek. Kós Miláknak és Rasovszkynak is köszönetet mondott és úgy fogalmazott: ugyanúgy megérdemelnék a díjat, akárcsak ő. Azt is elárulta, hogy mindössze 36 órát tölt Budapesten, mert az edzője, az amerikai Bob Bowman csak két nap szünetet engedélyezett neki.

Az év edzője a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir lett, aki köszönőbeszédében azt hangsúlyozta, hogy nagyon sok jó edző dolgozik Magyarországon, az ő munkájuknak is köszönhető, hogy megkapta az elismerést. A szakember később még egyszer kivonulhatott a színpadra, mert az év csapata a hagyományos csapatsportok kategóriájában az ő Európa-bajnoki bronzérmes együttese győzött.

Az egyéni sportágak csapatai közül az olimpiai bajnok férfi párbajtőrözők vehették át az elismerést. Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid és Siklósi Gergely rendkívül izgalmas döntőt vívtak a japánokkal, amelyben utóbbi aranytusával sikerült győzniük.

Az év fogyatékos sportolónője Konkoly Zsófia háromszoros paralimpiai bajnok úszó, férfi sportolója pedig Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakozó lett, az év fogyatékos csapatának pedig a Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné dr. Mező Boglárka, Nádasdy Anna, Veres Amarilla alkotta női kerekesszékes vívóválogatottat választották.

Az év sportpillanata Csoboth Kevin 100. perces gólja lett a skótok ellen az Európa-bajnokságon. A támadó a Reptér című dalra vonult be, aztán arról beszélt, hogy azon a tornán megkapta a választ a gyerekkori kérdésére: ilyen érzés válogatottnak lenni? Miután köszönetet mondott a csapattársainak és a szurkolóknak, azzal búcsúzott: „Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!”

Az MSÚSZ idén Bölöni László BEK-győztes labdarúgóból lett világhírű futballedzőt tüntette ki életműdíjjal, akit az Arsenal legendás menedzsere, Arséne Wenger méltatott.

Eredmények

Az Év női sportolója

Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó

Klujber Katrin kézilabdázó, az olimpián és az Eb-n is All-Star-csapattag, Eb-gólkirálynő

Márton Viviana olimpiai bajnok taekwondós

Az Év férfi sportolója

Kós Hubert olimpiai bajnok, Európa-bajnok, rövidpályás világbajnok úszó

Milák Kristóf olimpiai bajnok és ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok úszó

Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok, világbajnok úszó

Az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye)

Férfi kardválogatott: Gémesi Csanád, Decsi Tamás, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron (olimpiai Ezüstérmes, Európa-bajnok)

Férfi párbajtőr-válogatott: Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely (olimpiai bajnok)

Női 4X200-as gyorsúszóváltó: Ábrahám Minna, Késely Ajna, Molnár Dóra, Pádár Nikolett, Ugrai Panna (olimpiai 6., rövidpályás vb-ezüstérmes)

Az Év csapata (hagyományos csapatsportágak)

A Ferencváros férfi vízilabdacsapata (BL-győztes, LEN-szuperkupa-győztes, magyar bajnok, magyar kupa győzelem)

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata (Bajnokok Ligája-győztes)

A női kézilabda-válogatott (olimpiai hatodik, Eb-bronzérmes)

Az Év edzője

Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőr-válogatott edzője

Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

Szokolai László, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid korábbi edzője és Sárkány Zalán úszók edzője

Az Év Fogyatékos Férfi Sportolója

Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok kajakozó: 2024-ben paralimpiai csúccsal aranyérmet szerzett a párizsi paralimpián, ezzel címet védett férfi KL1 200 méteren;

Major Endre paralimpiai bronzérmes asztaliteniszező: 2024-ben bronzérmet szerzett a párizsi paralimpián MS1 férfi egyéni kategóriában;

Pálos Péter kétszeres paralimpiai bajnok asztaliteniszező: 2024-ben bronzérmet szerzett a párizsi paralimpián MS11 férfi egyéni kategóriában.

Az Év Fogyatékos Női Sportolója

Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok atléta: 2024-ben megvédte paralimpiai bajnoki címét T38 női távolugrásban, 400 m síkfutásban pedig ezüstérmet szerzett Párizsban. Ugyanebben az évben korábban a japán para-atlétikai világbajnokságon távolugrásban és 100 méteren is nyerni tudott;

Konkoly Zsófia háromszoros paralimpiai bajnok úszó: 2024-ben a párizsi paralimpián és a paraúszó Európa-bajnokságon is a magyar delegáció legeredményesebb versenyzője tudott lenni! Párizsban két arany- (400 m gyors, 200 m vegyes) és egy ezüstérmet (100 m pillangó) szerzett a női versenyzők S9-es kategóriájában, míg a funchali Eb-ről egy arany- (100 m pillangó) és két ezüstéremmel (200 m vegyes, 400 m gyors) tért haza;

Pap Bianka kétszeres paralimpiai bajnok úszó: 2024-ben a teljes éremkollekciót hazahozta a párizsi paralimpiáról és a funchali paraúszó Eb-ről egyaránt: Párizsban a női S10-es kategória 100 m hátúszás versenyszámában sikeresen védte meg paralimpiai bajnoki címét, míg 200 m vegyesen ezüst-, 400 m gyorson pedig bronzérmet szerzett. A madeirai kontinensviadalon szintén neki szólt a Himnusz a 100 m hátúszás döntője után, míg 400 m gyorson ezüstérmet, 200 m vegyesen pedig bronzérmet nyert.

Az Év Fogyatékos Csapata

Női kerekesszékes vívóválogatott – a párizsi paralimpiai játékokon ezüstérmes tőrcsapat számára nem ez volt ez egyetlen diadal 2024-ben a francia fővárosban: tavasszal ugyanitt Európa-bajnokok lettek. Emellett számos világkupa-versenyről tértek haza éremmel az előző évben, tőr és párbajtőr fegyvernemekben. A csapat tagjai: Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné dr. Mező Boglárka, Nádasdy Anna, Veres Amarilla

Siketlimpiai női curling válogatott – a márciusban a törökországi Erzurumban megszerzett ezüstérmükkel Magyarország eddigi legjobb téli siketlimpiai eredményét szállították haza. A csapat tagjai: Flank-Tanitó Dorottya, Kiss Anett, Kiss Gyuláné, Milanovic Alexandra, Pintér Zsuzsanna

Szervátültetett asztalitenisz vegyespáros – az újonnan összeállt duó 2024-ben máris Európa-bajnoki címet szerzett a szervátültetettek és művesekezeltek lisszaboni Európa-bajnokságán. A csapat tagjai: Bácsi Bernát, Jakucs Edina

Az Év sportpillanata

Csoboth Kevin gólja a labdarúgó Európa-bajnokság Skócia elleni mérkőzésének ráadásában

Illés Fanni nyilatkozata a paralimpiai ezüstérme megszerzése után

A magyar és a német női kajakpáros összeölelkezése az olimpiai holtversenyük kihirdetése után

Az Év közösségi sporteseménye