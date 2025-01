Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","shortLead":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","id":"20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f.jpg","index":0,"item":"dd743252-7ab6-4701-b514-ab87440c5f89","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 13. 19:11","title":"Melania Trump mégis beköltözik a Fehér Házba, már össze is pakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden enyhébb idő várható, nem lesz szél, még a nap is kisüt. Csakhogy este elkezdődik a lehűlés.","shortLead":"Kedden enyhébb idő várható, nem lesz szél, még a nap is kisüt. Csakhogy este elkezdődik a lehűlés.","id":"20250114_Ma-meg-orulhetunk-a-napsutesnek-de-ejjel-beut-a-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"582a1d35-952c-4a75-bec3-e93aa6171c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_Ma-meg-orulhetunk-a-napsutesnek-de-ejjel-beut-a-ho","timestamp":"2025. január. 14. 07:40","title":"Ma még örülhetünk a napsütésnek, de éjjel beüt a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó javára döntött a bíróság. ","shortLead":"A közmédia azzal védekezett, hogy nem tudják megtalálni a kínaiakkal kötött szerződéseket, de másodfokon is az Átlátszó...","id":"20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91dfc010-d035-42ac-9523-5462441a7f77.jpg","index":0,"item":"742f98e0-d798-4214-ba20-e0828ae7bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Kinai-szerzodes-kozmedia-MTVA-televizio","timestamp":"2025. január. 13. 11:16","title":"Átlátszó: Ki kell adnia a kínai szervezetekkel kötött szerződéseit az MTVA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","shortLead":"Bár közülük a legtöbben úgy vélik, az amerikaiak politikai bosszúja áll a háttérben.","id":"20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"049b24e6-5156-49be-9773-92357b7b4d15","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_rogan-antal-amerikai-szankciok-euronews-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 16:05","title":"Euronews-felmérés: A fideszesek többsége szerint is árt Magyarországnak Rogán Antal szankciós botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","shortLead":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","id":"20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0.jpg","index":0,"item":"a7ed434f-7585-4ce4-a55d-f6332a1cb934","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","timestamp":"2025. január. 14. 13:42","title":"Új nyomozást akar Hasfelmetsző Jack egyik áldozatának leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","shortLead":"A brit ökölvívó tavaly kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Usziktól.","id":"20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d149cd1-756b-490a-90cb-2314d4468a0b.jpg","index":0,"item":"f26601cf-4a60-4f19-a360-dec0b26271d5","keywords":null,"link":"/sport/20250113_okolvivas-boksz-tyson-fury-visszavonulas","timestamp":"2025. január. 13. 16:31","title":"Tyson Fury ismét bejelentette visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","shortLead":"A lőrinci lakosok korábban jelezték, egy zajvédő fallal is elégedettek lennének.","id":"20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e0e8803-fafa-42b4-a7c6-20b4125d0ce4.jpg","index":0,"item":"bf647de9-6d8f-4235-98bf-95486f365299","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_zenelo-ut-ismeros-arcok-nelkuled-miniszterium-eltavolitas","timestamp":"2025. január. 14. 21:21","title":"A kormány nem ragaszkodik a Nélküledet játszó zenélő úthoz, ha a helyieket „valóban” zavarja a hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható. Csizmadia Ervin publicisztikája.","shortLead":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható...","id":"20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"447aa1a6-243b-4e95-b58c-3641fceec609","keywords":null,"link":"/360/20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","timestamp":"2025. január. 13. 09:00","title":"Csizmadia Ervin: A közvélemény és a politikai máglya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]