Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","shortLead":"Galambos Márton eddigi főszerkesztő ezentúl vezérigazgatóként folytatja, a helyét Zsiborás Gergő veszi át.","id":"20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e08d05c2-e3f0-45d5-b5b8-4b675ba76f01.jpg","index":0,"item":"a22d5886-e8ee-4a97-a4f3-d40f157f991b","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Lekoszon-a-magyar-Forbes-foszerkesztoje","timestamp":"2025. január. 16. 10:35","title":"Főszerkesztőt vált a magyar Forbes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben bekövetkezett hirtelen halála miatt tartott rendkívüli közgyűlést a tagozat.","shortLead":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben...","id":"20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56.jpg","index":0,"item":"2812dc77-dc74-4dcc-be61-059e3c4d1b48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","timestamp":"2025. január. 15. 04:35","title":"Simicska korábbi, Balásy Gyula jelenlegi emberét választották meg a reklámszövetség közterületi tagozatának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Der Standard újságírója nem túl optimista. ","shortLead":"A Der Standard újságírója nem túl optimista. ","id":"20250115_ausztria-orbani-forgatokonyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5cdcc-5843-40c4-b1ef-6fa35c241ada.jpg","index":0,"item":"260626d6-7208-400a-a18c-ba817a4469ff","keywords":null,"link":"/360/20250115_ausztria-orbani-forgatokonyv","timestamp":"2025. január. 15. 07:30","title":"Hans Rauscher: Ausztriában minden az orbáni forgatókönyv alapján zajlik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02e2c8-7217-44cd-96de-9cdf9e729427","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A végig szoros csata utolsó pillanataiban mentettek pontot Lékai Mátéék.","shortLead":"A végig szoros csata utolsó pillanataiban mentettek pontot Lékai Mátéék.","id":"20250115_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-ferfi-valogatott-macedonia-csoportmeccs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e02e2c8-7217-44cd-96de-9cdf9e729427.jpg","index":0,"item":"16ec9d58-a15d-4dfc-85e8-07cc4ce4669b","keywords":null,"link":"/sport/20250115_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-ferfi-valogatott-macedonia-csoportmeccs-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 22:15","title":"Kézilabda-vb: döntetlenre futotta az észak-macedónok ellen a magyar válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","shortLead":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","id":"20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb.jpg","index":0,"item":"74aab2d5-3f2e-4adf-967f-b6158f3792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 15. 07:24","title":"Csaknem 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű csillagászati távcsővel pedig még utóbbi gyűrűrendszere is megfigyelhető lesz.","shortLead":"Hamarosan szabad szemmel lehet majd egymás mellett látni az esti égbolton a Vénuszt és a Szaturnuszt, egy kisméretű...","id":"20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/787015a2-29b6-41be-86fa-169ded6cf411.jpg","index":0,"item":"ec23bfd7-28b8-463a-870a-6c962fac5f6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_venusz-szaturnusz-bolygoegyuttallas-csillagaszat","timestamp":"2025. január. 14. 21:03","title":"Írja be a naptárba: január 17-től gyönyörű bolygóegyüttállás jön az esti égboltra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","shortLead":"Idén Christine Lagarde EKB-elnök, az IMF volt vezetője kapta a Lámfalussy-díjat.","id":"20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb796d9-fd17-48ab-aad5-6838928b192d.jpg","index":0,"item":"91b38aa8-3b72-4bd1-8024-9e2c1be52306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Matolcsy-Gyorgy-kituntette-a-Fidesz-regi-mumusat","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Matolcsy György kitüntette a Fidesz régi mumusát, és az egységes Európát éltette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]