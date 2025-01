Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","shortLead":"A román szélsőjobboldali jelölt testőrökkel és több száz hívével jelent meg a legfelsőbb bíróság előtt.","id":"20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7738178c-e92b-4a46-9a91-1363a9d29fa2.jpg","index":0,"item":"a8f39c65-beb6-4604-8420-8f14ec679227","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_birosag-Calin-Georgescu-uj-elnokvalasztas","timestamp":"2025. január. 17. 21:44","title":"Elbukott a bíróságon Calin Georgescu keresete, amit az elnökválasztás megismétlése ellen indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt legközelebb repülőre száll, olvassa el ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Mielőtt legközelebb repülőre száll, olvassa el ezeket a tanácsokat.","id":"20250117_repulogep-baleset-tuleles-technikak-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a.jpg","index":0,"item":"5037b1b3-9bc2-448d-a7ef-5d05cbf1c380","keywords":null,"link":"/elet/20250117_repulogep-baleset-tuleles-technikak-modszerek-tippek","timestamp":"2025. január. 17. 04:31","title":"Hogyan lehet túlélni egy repülőgép-balesetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100e1697-3a30-49f1-aa88-73b7ae95b551","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Korábban testvére vitte a No Tolerance Zrt.-t.","shortLead":"Korábban testvére vitte a No Tolerance Zrt.-t.","id":"20250117_simonka-gyorgy-orzo-vedo-vallakozas-no-tolerance-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/100e1697-3a30-49f1-aa88-73b7ae95b551.jpg","index":0,"item":"c6864298-168f-4343-868b-367f44fa77f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_simonka-gyorgy-orzo-vedo-vallakozas-no-tolerance-zrt","timestamp":"2025. január. 17. 11:56","title":"Őrző-védő vállalkozása lett Simonka Györgynek, sokatmondó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54fc341-468a-4e5f-9c41-744772d6fe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak egy koncepcionális eszközről van szó, de mindenképpen érdekes az egészségkövető eszközeiről ismert Withings cég testszkennelő intelligens tükre.","shortLead":"Bár egyelőre még csak egy koncepcionális eszközről van szó, de mindenképpen érdekes az egészségkövető eszközeiről...","id":"20250117_withings-omnia-testszkennelo-intelligens-tukor-egeszsegi-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b54fc341-468a-4e5f-9c41-744772d6fe87.jpg","index":0,"item":"8bc8ae53-1e6f-433a-b35e-134ffebec57c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_withings-omnia-testszkennelo-intelligens-tukor-egeszsegi-allapot","timestamp":"2025. január. 17. 08:03","title":"Van egy tükör, ami árulkodik arról, milyen egészséges/beteg, aki belenéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember alapelvei között. Az üzletemberként és podcast-házigazdaként is világhírű vállalkozó gondolatai hasznosak lehetnek azoknak is, akik önmagukon akarnak változtatni.","shortLead":"Ha meg akarod tanulni, tanítsd! Egyebek mellett ez is szerepel Steven Bartlett brit befektetési és marketingszakember...","id":"20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af03a323-0d15-4bb2-9d21-c29f7c51104b.jpg","index":0,"item":"0735019c-603b-4d6a-a604-8cc1b38cc365","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250117_Valtozni-szeretnenk-Tanulasra-buzdit-egy-milliardos","timestamp":"2025. január. 17. 08:37","title":"Változni szeretnénk? Tanulásra buzdít egy milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jelentősen visszavett a kiadási terveiből a kormány, ennek köszönhetően az tartotta elfogadhatónak az Európai Bizottság a magyar középtávú növekedési tervet. Ugyanakkor az államadósság hosszú távon az elvárható szint fölött marad. A magyar tervek kalkulálnak az uniós forrásokkal is.","shortLead":"Jelentősen visszavett a kiadási terveiből a kormány, ennek köszönhetően az tartotta elfogadhatónak az Európai Bizottság...","id":"20250117_koltsegvetes_europai_bizottsag_gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"000ccd2e-1d7d-4dee-bc2d-1bc5520962f4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250117_koltsegvetes_europai_bizottsag_gazdasag","timestamp":"2025. január. 17. 11:47","title":"Brüsszel kedvéért csökkentette a magyar kormány a kiadásnövekedési terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bebbd4-3ab1-4791-84d3-62b11e229ad7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Elég szigorú, különösen a nyolc évvel ezelőttihez képest. ","shortLead":"Elég szigorú, különösen a nyolc évvel ezelőttihez képest. ","id":"20250116_Elkeszult-Trump-hivatalos-elnoki-portrefotoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0bebbd4-3ab1-4791-84d3-62b11e229ad7.jpg","index":0,"item":"a4c0628e-f97c-40e1-b40e-60c1a86eba82","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Elkeszult-Trump-hivatalos-elnoki-portrefotoja","timestamp":"2025. január. 16. 21:03","title":"Elkészült Trump hivatalos elnöki portréfotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","shortLead":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","id":"20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5.jpg","index":0,"item":"03604fe4-431b-4da0-8c4a-24d4daf429e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","timestamp":"2025. január. 17. 08:08","title":"A Mercedes vezére, a legnagyobb európai autós lobbi elnöke szerint újra kell tárgyalni a CO2-kvótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]