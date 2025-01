Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ez az utolsó tánc? Három legjobbját is elveszítheti a Liverpool, a hírek szerint ugyanis nem sikerült megállapodnia Mohamed Szalahval, Virgil van Dijkkal és Trent Alexander-Arnolddal sem, így nem kizárt, hogy nyáron új csapatot kell majd felépítenie Arne Slotnak. Ez viszont egyelőre másodlagos, a Liverpool ugyanis vezeti a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját, versenyben van az FA-kupában, a Ligakupában pedig elődöntős. Izgalmas hónapok elé néznek az Anfield Roadon.","shortLead":"Ez az utolsó tánc? Három legjobbját is elveszítheti a Liverpool, a hírek szerint ugyanis nem sikerült megállapodnia...","id":"20250117_liverpool-mohamed-szalah-virgil-van-dijk-trent-alexander-arnold-tavozok-szoboszlai-dominik-arne-slot-premier-league-bajnokok-ligaja-ligakupa-fa-kupa-real-madrid-al-hilal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5.jpg","index":0,"item":"01bcebde-1c77-44c4-9a73-49825066e065","keywords":null,"link":"/sport/20250117_liverpool-mohamed-szalah-virgil-van-dijk-trent-alexander-arnold-tavozok-szoboszlai-dominik-arne-slot-premier-league-bajnokok-ligaja-ligakupa-fa-kupa-real-madrid-al-hilal-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 16:29","title":"Egy pillanat alatt dőlhet össze a liverpooli vár, amit a tökéletességig építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"Koltai János a felesége, Pap Éva halála óta az emlékeibe menekül. Nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is...","id":"20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2122d613-9210-452b-9543-60dbb1b18672.jpg","index":0,"item":"aa194569-40ed-4391-92d9-4a120239e63c","keywords":null,"link":"/elet/20250117_Maganyosan-el-a-Szomszedok-Gabor-Gabora-a-karacsonyt-is-egyedul-toltotte","timestamp":"2025. január. 17. 08:25","title":"Magányosan él a Szomszédok Gábor Gábora, a karácsonyt is egyedül töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hazatérő családok 4 ezer eurót, míg az egyedülállók ezer eurót kaphatnak.","shortLead":"A hazatérő családok 4 ezer eurót, míg az egyedülállók ezer eurót kaphatnak.","id":"20250117_penz-nemetorszag-sziria-menekultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"c476ba68-73dc-4094-aaf0-10d7ae02a7e2","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_penz-nemetorszag-sziria-menekultek","timestamp":"2025. január. 17. 21:57","title":"Pénzt ad Németország a Szíriába visszatérő menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","shortLead":"A színész-rendezőt korábban szexuális zaklatás miatt perelte be a színésznő.","id":"20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"63310311-a945-4023-9954-21d77f8dad5a","keywords":null,"link":"/kultura/20250117_justin-baldoni-karteritesi-per-blake-lively-zsarolas-ragalmazas","timestamp":"2025. január. 17. 10:47","title":"Justin Baldoni 400 millió dolláros kártérítéssel vágott vissza az őt abúzussal vádoló Blake Livelynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Évente több tízezer esetben fordul elő, hogy valaki idegen testet nyel le, ami kórházi ellátást igényel. Szerkesztett...","id":"20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78171b3b-d0e2-4f88-8a8f-b0cf88a9b575.jpg","index":0,"item":"40cbe481-c4a6-40e9-9deb-750b93f35d64","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250118_Mit-tegyunk-egy-idegen-test-lenyelese-eseten","timestamp":"2025. január. 18. 19:15","title":"Mit tegyünk egy idegen test lenyelése esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A honvédelmi miniszter szerint ismét példát mutatunk egész Európának.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint ismét példát mutatunk egész Európának.","id":"20250117_59-milliard-laktanya-szolnok-epites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be5c4bd3-d276-4f76-bf6e-e42cd68b998a.jpg","index":0,"item":"fd1e84c8-c66b-4d0c-ac37-d8e40eec280a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_59-milliard-laktanya-szolnok-epites","timestamp":"2025. január. 17. 15:59","title":"59 milliárd forintból építenek laktanyát Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]